مال وأعمال

سجلت الكويت أعلى مستوى لنمو الناتج المحلي الإجمالي خليجياً في الربع الثالث من 2018 على أساس سنوي وفق البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، محققة نمواً قدره 26.4 في المئة في الربع الثالث من 2018، مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.

كما حققت قطر نمواً بلغت 20.4 في المئة، والسعودية 14.7 في المئة وحققت كلاً من سلطنة عمان والبحرين نمواً بلغ 17.7% و 7.5 في المئة على الترتيب.

وفي السياق نفسه، أوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلن نمواً بلغ 16.8 في المئة في الربع الثالث من 2018 باستثناء الإمارات وبالأسعار الجارية بالغاً 313.2 مليار دولار.

وذكر التقرير أن السعودية تصدرت أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين دول مجلس التعاون (لا تشمل بيانات الإمارات وعُمان)، حيث بلغ 2.5% في الربع الثالث من عام 2018م مقارنة بالربع الثالث من عام 2017م.

وأضاف أن قطر والبحرين والكويت تمكنت من تحقيق معدلات نمو موجبة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت نسبها 2.2% و1.6% و1.4% على التوالي، خلال الربع الثالث من عام 2018م مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.

