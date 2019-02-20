مال وأعمال

أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن قيام إحدى شركاتها الزميلة، والتي تمتلك فيها حصة بنسبة 17.9% من رأس المال، بتوقيع مذكرة تفاهم مع أحد البنوك المحلية بالكويت لتسوية التزامات مالية.

وقالت «أعيان» في بيان للبورصة الكويتية، أمس، إن الالتزامات المالية الممنوحة للشركة الزميلة على شكل تسهيلات ائتمانية بحدود مبلغ إجمالي قدره 20.4 مليون دينار. وأوضحت أن المبلغ المذكور يتضمن أصل الدين مع الأرباح حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019.

وأفادت بأن وفاء الالتزام السابق سيكون في صورة سداد عيني يتمثل في تنازل الشركة الزميلة عن بعض أصولها بقيمة إجمالية قدرها 19.4 مليون دينار لصالح البنك.

وقالت «أعيان» إن أثر المعلومة الجوهرية السابقة لا يمكن تحديده مالياً لحين إتمام التسوية بشكلها النهائي وتقييم الأصول عند تنفيذ كل مرحلة. وأعلنت «أعيان» أول أمس الأحد، عن بياناتها المالية السنوية للعام الماضي مُحققة أرباحاً بقيمة 3.02 ملايين دينار، مقارنة بخسائر بلغت 850 ألف دينار في العام 2017.

