مال وأعمال

حذرت شركة «فورد موتور» من عواقب وخيمة لمصانعها في المملكة المتحدة التي توظف أكثر من 7 آلاف شخص في حال فشل التوصل لصفقة بشأن انفصال بريطانيا عند الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة الأميركية في بيان حديث، إن الخروج الصعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون «كارثياً» بالنسبة لصناعة السيارات بالمملكة المتحدة ومرافق الإنتاج الخاصة بالشركة. وأضافت شركة صناعة السيارات الأميركية: «لطالما طالبنا الحكومة والبرلمان في المملكة المتحدة على العمل سوياً لتجنب مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي بدون صفقة».

وأشارت «فورد» إلى أنها سوف نتخذ أي إجراء ضروري للحفاظ على القدرة التنافسية لأعمالها الأوروبية.

