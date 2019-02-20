مال وأعمال

قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم يرافقه عضوا مجلس ادارة المؤسسة د. فاضل صفر ود. محمد الفارس، وعضو المجلس الأعلى للبترول عبدالهادي العواد، بزيارة مصفاة ميناء الاحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، حيث تفقد الجميع سير الأعمال بمشروعي وحدة إسالة الغاز الخامسة، ووحدة إزالة الغازات الحمضية الجديدة، وقد كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للشركة وليد خالد البدر وعدد من نوابه، إضافة إلى مسؤولي ومهندسي المشروعين.

وقد تضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية في مواقع العمل، ومتابعة تطور الأعمال الإنشائية، من خلال مجموعة من العروض التي قدمها مهندسو الشركة، وشرحوا فيها أهداف المشروعين ودورهما في رفع مستوى الأداء البيئي وتعزيز القدرة التكريرية للشركة.

ويعد مشروع وحدة إسالة الغاز الخامسة ثاني أكبر مشروع بالشركة، وهو يشتمل على بناء وحدة جديدة في مصفاة ميناء الأحمدي، لمعالجة الغاز الطبيعي المنتج من الحقول التابعة لشركة نفط الكويت، بتكلفة إجمالية تبلغ 428 مليون دينار كويتي.

ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 88%، تشمل أعمال مرحلة الهندسة والتوريد والانشاء (EPC)، فيما سجل المشروع 20 مليون ساعة عمل بدون حوادث.

وقد تم خلال الزيارة استعراض مستوى تطور الأعمال الإنشائية في مشروع وحدة إزالة الغازات الحمضية الجديدة بمصفاة ميناء الأحمدي، والتي يجري تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال الميكانيكية للمشروع في شهر مايو القادم، ويشار في هذا الصدد إلى أن المشروع سجل ما مجموعه 4.6 ملايين ساعة عمل بدون حوادث، وهو ما يعكس مدى حرص البترول الوطنية على تطبيق اشتراطات وضوابط الصحة والسلامة والبيئة.

