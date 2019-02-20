مال وأعمال

أكد وزراء مالية الكويت والسعودية والأمارات والأردن اول من امس أهمية متابعة تنفيذ مخرجات «اجتماع مكة» بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن لدعم اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان صحافي إن الوزراء بحثوا خلال اجتماعهم الذي عقد في الكويت أمس متابعة تنفيذ مخرجات «اجتماع مكة» الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين في يونيو الماضي لدعم اقتصاد الأردن وحضره سمو أمير البلاد والعاهل الأردني ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأوضحت أن الاجتماع تناول الخطوات التي قامت بها الحكومة الأردنية نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على ضوء نتائج «اجتماع مكة» فضلا عن تحضيرات عمان لمؤتمر لندن المقرر عقده في الـ 28 من شهر فبراير الحالي بالعاصمة البريطانية.

وأضافت أن المجتمعين أكدوا أهمية المشاركة في «مؤتمر لندن» ودعوة شركات القطاع الخاص للمشاركة فيه للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بالأردن التي تعد محورا مهما في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بالمملكة.

ذكر أن البيان الصادر عن «اجتماع مكة» بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن أعلن الاتفاق على قيام كل من السعودية والكويت والإمارات بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى 5ر2 مليار دولار لمدة خمس سنوات.

وأوضح البيان أن حزمة المساعدات تتمثل في وديعة لدى البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة لمدة خمس سنوات وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

