مال وأعمال

نظمت شركة «ديمة كابيتال للاستثمار»، التابعة لمجموعة الامتياز القابضة، اللقاء السنوي الثالث لموظفيها، تأكيدا على إيمانها بأهمية العنصر البشري في تحقيق الأهداف وتحفيز النمو في إنجازاتها واستثماراتها، حيث اعتادت الشركة على اختتام كل عام بالاحتفال مع موظفيها تقديرًا لهم على جهودهم والثناء عليهم، وللتأكيد على أهمية استمرار هذه الروح الإيجابية بين فريق العمل على مختلف المستويات، بالإضافة إلى الإشادة بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حسام المزيعل في كلمة للموظفين خلال الحفل إن الشركة تنظر بالفخر والتقدير لما تحقق من نجاح وإنجازات خلال العام الماضي، وتطمح إلى أن تتواصل المسيرة خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الشركة لموظفيها واعتبارهم أهم وأفضل الأصول التي تفتخر بها، وقناعتها بأنهم عماد كل نجاح وأساس كل نمو وتطور تحققه في مختلف الأسواق التي تعمل بها. كما أشاد بالإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2018 من حيث الاستثمارات الجديدة المضافة إلى محفظتها ومن حيث الزيادة والتوسع في قاعدة عملائها. وقد ساد الحفل أجواء روح الأخوة بعيدًا عن الرسمية وروتين العمل، ما يقرب اللقاء من تحقيق اهدافه الاساسية وابرزها تقوية أواصر المودة بين الموظفين وتعزيز روح الاسرة الواحدة التى تنعكس ايجابا على العمل وتعاون الجميع بمفهوم الفريق، ما ينعكس بإيجابية على زيادة فاعلية العمل وتحقيق الأهداف.

