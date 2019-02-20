مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن قيمة إجمالي الصادرات الكويتية خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 4ر13 مليون دينار (نحو 44 مليون دولار) مقابل 9?4 ملايين دينار (نحو 31 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن الصادرات الكويتية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1?9 مليون دينار (نحو 6?2 ملايين دولار) في حين بلغت الصادرات للدول العربية 7?1 ملايين دينار (23?4 مليون دولار) توزعت على العراق والأردن والجزائر وتونس ولبنان واليمن ومصر والسودان.

وحول أكثر 10 دول استيرادا للمنتجات الوطنية الكويتية خلال يناير الماضي أفادت (التجارة) بأن مصر جاءت في الصدارة بـ 6?1 ملايين دينار (نحو 20 مليون دولار) بزيادة بنسبة 1000 في المئة مقارنة بذات الفتة من 2017 في حين جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بـ 2?2 مليون دينار (نحو 6?6 ملايين دولار) بزيادة 949?5 في المئة.

وذكرت أن السعودية حلت في المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها مليون دينار (نحو 3?3 ملايين دولار) في حين جاءت بلجيكا في المرتبة الرابعة بـ 561 ألف دينار (نحو 1?8 مليون دولار) متراجعة بنسبة 20?9 في المئة عن يناير 2017 تلتها قطر في المرتبة الخامسة بـ460 ألف دينار (نحو 1?5 مليون دولار). وأوضحت أن فرنسا جاءت في المرتبة السادسة بـ 452 ألف دينار (نحو 1?4 مليون دولار) بزيادة نسبتها 41 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي ثم تبعتها في المركز السابع العراق ب 398 ألف دينار (نحو 1?3 مليون دولار) متراجعة بنسبة 85 في المئة مقارنة بيناير العام الماضي.

وذكرت أن اسبانيا حلت ثامنا بـ 384 ألف دينار (نحو 1?2 مليون دولار) متراجعة بنسبة 1ر8 في المئة والإمارات تاسعا بـ 362 ألف دينار (نحو 1ر1 مليون دولار) ثم الأردن بـ 284?6 ألف دينار (940 ألف دولار) متراجعة بنسبة 71?7 في المئة عن يناير 2017.

