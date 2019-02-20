مال وأعمال

انطلقت امس الاجتماعات التحضيرية للدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية - الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي للفترة من 19 حتى 21 فبراير 2019. وترأس الجانب الكويتي الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية نبيل العبدالجليل، ومن الجانب الجزائري مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية لحسن تهامي، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين في كلا البلدين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الكثير من مجالات التعاون التي تعزز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، ومن أهمها التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري والتجاري وفي مجال القطاع الخاص، التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة، والصناعة، والبيئة، والزراعة. بالاضافة الى التعاون في مجال التربية، والتعليم العالي، الثقافي، والتعاون في مجال الرياضة، والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتعاون في مجال الطيران المدني، والعدل، والاشغال العامة، وتحلية المياه والصحة.

وتجدر الاشارة الى ترأس وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019، والذي سيتم من خلاله التوقيع على محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية - الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي.

