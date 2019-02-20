مال وأعمال

يحتفي مشروع الكوت أحد تجارب «مشروع الكوت» الست والذي تمتلكه وتديره «مجموعة التمدين» وذلك تزامناً مع الأعياد الوطنية لدولة الكويت، حيث سيستضيف «الكوت» فرقة الجيش لتقدم عرضاً عسكرياً يمتد من «الكوت مول» إلى «سوق الكوت» يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير من العام الحالي، من الساعة 7:00 مساءً معلناً بذلك عن افتتاح «سوق الكوت». كما وسيقدم «الكوت» العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة الاحتفالية الخاصة في الافتتاح والأعياد الوطنية خلال الفترة ما بين 20 إلى 26 فبراير.

يطل «سوق الكوت» بحلته الجديدة التي تمزج بين التراث والحداثة من ناحية التصميم المعماري ليعكس بطياته الداخلية التراث الكويتي الرحب مع مراعاة النمط العصري من الخارج الذي يتناغم مع مشروع الكوت ككل. وسيحتضن «سوق الكوت» 75 متجراً جديداً ليكون بذلك مقراً للعديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية، مثلDKNY Sports، وTrafalgar وCharriol وFurla، إضافة إلى Finsbury Shoes وOntime وShadows وArabian Oud وغيرها الكثير، كما سيضم السوق المُجدد تشكيلة من المطاعم والمقاهي التي تطل جميعها على النوافير المائية من بينها على سبيل المثال وليس حصراً، مطعم Gathering Bistro The ومطعم Choco Melt والمزيد من المطاعم والمقاهي المميزة. كما وسيتم افتتاح ثلاث صالات عرض سينمائية بمفهوم جديد كلياً تحت إدارة «شركة السينما الكويتية الوطنية» والتي ستفتح أبوابها لعشاق السينما قريباً. وعن فعاليات الافتتاح لـ «سوق الكوت» والأعياد الوطنية، قالت نرمين بشادي مدير التسويق «لمشروع الكوت»: «نهنىء دولة الكويت بعيدي الوطني والتحرير ونتمنى دوام نعمة الأمن والسلام على دولة الكويت وأميرها وحكومتها وشعبها». «سعداء جداً بأن يتزامن افتتاح «سوق الكوت» مع الأعياد الوطنية ليستمتع جميع الزوار بالأجواء الاحتفالية في جميع تجارب «المشروع» الست». سيتخلل جدول الاحتفالية بالافتتاح والأعياد الوطنية خلال الأيام ما بين 21 إلى 26 فبراير، ركوب القوارب المجانية من «مرسى الكوت»، وسيوفر المشروع منطقة الأنشطة العائلية التي يتخللها فعاليات خاصة بالأطفال مثل الرسم على الوجه وتجديل الشعر ورسم الحناء وأنشطة الفنون والحرف وسيتم توزيع علم دولة الكويت على جميع الحضور. كما سيستمتع الزوار في فعاليات منطقة الخيمة التقليدية كركن الصقور والتقاط الصور التذكارية، إضافة إلى ضيافة كويتية تشمل الأطباق والمشروبات التقليدية.

هذا وسيتواجد فريق عمل راديو نبض الكويت 88.8 لتقديم بث مباشر للفعاليات من على خشبة مسرح «الكوت مول» مع مسابقات وهدايا بمشاركة الزوار. وسيتسنى للزوار الاستمتاع بعزف الموسيقى والرقصات الشعبية التي سيقدمها كل من فرقة بلال الشامي من خلال الأيام 21 - 23 فبراير وفرقة الماص للفنون الشعبية خلال الأيام 24 - 26 فبراير، كما سيحظى جميع الزوار بعروض ترويجية مميزة في العديد من المحلات التجارية في «الكوت مول».

