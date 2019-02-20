مال وأعمال

للعام الثالث على التوالي، نال بنك الكويت الدولي «KIB» جائزة «أفضل بنك إسلامي في الخليج» لعام 2018، وذلك ضمن سياق الجوائز التي تمنحها مجلة «وورلد فاينانس»، المجلة العالمية الرائدة المختصة بالشأن المالي والمصرفي، تقديراً للمؤسسات والشركات المالية والاستثمارية المتميزة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي فوز «KIB» بهذه الجائزة بعد استيفائه لمجموعة من المعايير الرئيسية التي وضعتها لجنة تحكيم مجلة «وورلد فاينانس» والتي شملت في عضويتها نخبة من المحررين. وبناءً على ذلك، أجمعت اللجنة على أن الأداء المالي القوي لـ»KIB» يعكس نجاح البنك في تطبيق استراتيجيته التي تركز على خدمة العملاء، إلى جانب نجاحه في تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء. كما استطاع «KIB» أن يثبت نفسه بأنه الاختيار الأول للبنك الإسلامي ليس فقط في الكويت، بل في جميع أرجاء المنطقة أيضاً، وذلك بسبب استمراره في التطور ، وخدمة العملاء عالية الجودة التي يقدمها، واسيفائه لجميع المعايير الأساسية، ومنها: الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية التي يقدمها لعملائه، نهجه المتطور في عالم الصيرفة الإسلامية، استراتيجيته التنافسية، استخدامه للتكنولوجيا، قيادته، سياسات الحوكمة التي يطبقها، إلى جانب التزامه بالمسؤولية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ محمد الجراح، قائلاً: «يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة مجدداً، حيث يشير هذا الإنجاز إلى التزامنا المستمر بالسعي للتميز في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية القيّمة، بالإضافة إلى توجهنا الاستراتيجي الناجح الذي تم تطبيقه أخيراً. مؤكداً أن هذه الجائزة لا تعتبر دليلاً قوياً على مكانة «KIB» الرائدة في الصناعة المصرفية فحسب، بل أنها تعد أيضاً محفزاً قوياً يدفعنا لتحقيق المزيد من التقدّم مع تطوير أدائنا للأفضل».

كما أضاف الجراح أن هذا العام يعتبر بمثابة نقطة تحوّل مهمة بالنسبة لـ «KIB»، حيث خاض البنك مرحلة جديدة من خلال تبني استراتيجيته الجديدة. ولقد توجه النهج الجديد للبنك بشكل أساسي إلى أن يصبح أكثر تركيزاً على العملاء، ما يعزز مكانته المالية في القطاع المصرفي الإسلامي. وبناءً على ذلك، نجح «KIB» بتقوية مكانته المتميزة بين كبرى المؤسسات المالية الأخرى في المنطقة، مع المضي قدماً في خططه الاستراتيجية لتعزيز مكانته داخل السوق من خلال تقديم الحلول المصرفية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ولابد من الإشارة إلى أن «وورلد فاينانس» تعتبر مجلة مختصة بالشأن المالي والمصرفي وهي الأكثر شهرة في سوق لندن للأوراق المالية. كما تختص بمنح الجوائز العالمية، بالإضافة إلى خبرتها المرموقة في تشغيل وتعزيز عدد من برامج الجوائز المعروفة عالمياً في السوق العالمي. وهي تعرف في السوق كمورد معلومات رائد للمستثمر الخاص والعالمي، مما جعلها مقياس سوقي عالمي في العديد من القطاعات والصناعات.

