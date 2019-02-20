مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» خدمة Skiplino الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت لحجز المواعيد الكترونيا عبر الهواتف الذكية لزيارة الفروع المصرفية، تأكيدا على تعزيز سجله الحافل في الانجازات في تبني أحدث وسائل التكنولوجيا المالية والمضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي في الصناعة المصرفية ضمن مهنية عالية ومعايير عالمية.

وتسهل هذه الخدمة المتوفرة حاليا عبر موقع «بيتك» الالكتروني KFH.com ولاحقا عبر نافذة في تطبيق «بيتك» KFHonline على العملاء إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية حسب الوقت المناسب لهم بالاضافة الى معرفة الفروع الأقل ازدحاما لحظياً، حيث يعتبر Skiplino نظام إدارة انتظار يسمح لـ «بيتك» بالتعامل مع انتظار العملاء بشكل ذكي وسريع.

ويأتي تعاون «بيتك» مع شركة Skiplino لتطبيق هذا النظام تأكيدا على سعي البنك الدائم لتطوير النظم والبرامج التقنية الحديثة وتوفير حلول جديدة تهدف الى تعزيز كفاءة العمل وتحسين خدمة العميل، عبر إدخال خدمات ومزايا جديدة تنسجم مع استراتيجيته لتوظيف التكنولوجيا في جميع نواحي العمل وجوانب الأنشطة المتعددة. وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك» وليد خالد مندني: «تأتي هذه الخدمة ضمن اطار سياسة البنك في تبني آخر المستجدات في التكنولوجيا المالية Fintech، ووسائل التقنية الحديثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي AI لدعم الخدمات المصرفية وتلبية تطلعات العملاء والمحافظة على ريادة «بيتك» الذي بات في مصاف البنوك الرائدة عالميا بتقديم خدمات عصرية مبتكرة بأعلى معايير الجودة والسرعة والدقة والأمان». وأضاف مندني ان خدمة Skiplino تعتبر نظاما ذكيا يمكنه ادارة انتظار العملاء عن طريق الموبايل مع مراقبة بيانات الانتظار لحظيا، وجمع آراء وانطباعات العملاء والتعرف على مستوى رضاهم، كما يقوم النظام بتقييم هذه البيانات لتحسين مستوى أداء العمل وخدمة العملاء. ونوه بتوافر الخدمة حاليا بفرع النزهة، ومن ثم الانتشار الى فروع «بيتك» الأخرى.

وذكر أن جهود تبني تكنولوجيا الـ Fintech واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI يتماشى مع استراتيجية «بيتك» ورسالته في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء، سيما وأن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير حاسم ودور فعال في مستقبل أعمال «بيتك» الذي يسير بخطى متسارعة في تبني اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا المصرفية. وشدد على أهمية جوانب النوعية والأمان والسهولة والتميز في طرح الخدمات، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في عالم الصيرفة المباشرة التي تقوم على التفاعل المباشر بين العميل والأجهزة والمنصات المتطورة.

