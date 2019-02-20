مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الثالث عشر من فبراير الحالي عن أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي استطاع أن يعيد رسم حياة الألاف من الرابحين من سعداء الحظ ، حيث يقدم لعملاء البنك أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا .

وقد أسفر السحب عن حصول الرابح يوسف قمبر محمد على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم مريم حسن القطان، هدى شامخ الرشيدي، خليل علي عبدالله، فنكاترامان راجارمان، محمد حمد القحطاني، كريمة عبدالله السليطين، فالح ساحب الشمري، خلود عبدالحسن حجي، فيصل زيد الزيد، نصر عبدالمولى العبدالله، عبداللطيف عيسى بن نخي، ماهر بدر عبالله السهيم، أحمد مصطفى الفتال، غانم صقر الشاهين، أسامة عباس القطان، خليل ابراهيم محمد، فاطمة حسن سلمان، افتخار سيد محمد، كيان غلام علي، أكبر محمد جاسم. يتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على 21 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 10,000 دينار، بالإضافة إلى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار،هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100،000 دينار. وكذلك جوائز ربع سنوية كبري بقيمة 250,000 د.ك للرابح والتي تمكنه تحقيق أحلامه وتطلعاته . ولعل أحد أبرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الإسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100،000 د.ك في كل من العيدين، أعادهما الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات .

وبالإضافة إلى باقة الجوائز الجذابة، يحصل عملاء الحصاد الإسلامي على أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي مفيدا للأسرة وللمدخرين بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات، وهو ما يلقي تقدير العملاء سواء الجدد أو الحاليين .

علما بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب.

