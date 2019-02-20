مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بعد استقطاع حقوق الأقلية تبلغ 697.5 مليون دولار وتمثل نموا قويا بنسبة 12.7% عن أرباح عام 2017 والتي بلغت 618.7 مليون دولار، في حين سجّل الربع الرابع من العام صافي أرباح قدرها 169.3 مليون دولار مقابل 150.0 مليون دولار للفترة الفصلية المقارنة من عام 2017.

كما سجل اجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعا بنسبة 8.1% ليصل الى 1.210.6 مليون دولار مقابل 1.119.4 مليون دولار للعام السابق، مدفوعا في ذلك بنمو قدره 64.1 مليون دولار (+7.3%) في صافي دخل البنك من الفوائد الذي بلغ 940.5 مليون دولار مقارنة بـ 876.5 مليون دولار لعام 2017، وهو نمو يعود بشكل رئيسي لارتفاع متوسط حجم الأصول المدرّة للفوائد ولاجراءات تعظيم المردود عليها في ظل منهجية متحوطة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة، كما ارتفع بدوره صافي الدخل التشغيلي بنسبة 9.1% ليبلغ 1.124.3 مليون دولار لعام 2018 بالمقارنة مع 1.030.4 مليون دولار لعام 2017.

وعلى صعيد النتائج الفصلية للربع الرابع من عام 2018، فقد نما اجمالي الدخل التشغيلي لهذه الفترة بنسبة 3.1% ليبلغ 303.5 مليون دولار مقابل 294.2 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2017، وقد حقق صافي الدخل التشغيلي زيادة بنسبة 6.7% ليصل الى 279.1 مليون دولار مقابل 261.6 مليون دولار للفترة المقارنة نفسها من عام 2017.

ومن ناحية أخرى، أسهم الالتزام بسياسات انفاق منضبطة والتطبيق المستمر لمبادرات تعزيز كفاءة العمليات على مستوى مجموعة البنك الأهلي المتحد في تحسّن اضافي لنسبة التكاليف الى اجمالي الدخل لتبلغ 27.1% لعام 2018 مقابل 28.8% لعام 2017.

كما استمر البنك محافظا على مؤشرات ممتازة لجودة الأصول، حيث استقرّت نسبة القروض غير المنتظمة دون مستوى 1.9% من اجمالي المحفظة الائتمانية (1.9% في 31 ديسمبر 2017) مع مواصلة تأمين تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول تبلغ 85.5% مقابل 85.1% في 31 ديسمبر 2017، كما ارتفعت أيضا نسبة تغطية اجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بمافيها تلك المرصودة تحسباً لأي تدنيّات ائتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لاعداد التقارير المالية (IFRS 9)، لتصل الى 214.7% كما في 31 ديسمبر 2018 (154.3% في 31 ديسمبر 2017) وذلك دون احتساب قيمة الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبال هذه الأصول.

وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين الى 18.1% (16.5% لعام 2017) فيما ارتفع بدوره العائد على متوسط الموجودات الى 2.2% مقابل 2.1% لعام 2017.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد نمت الموجودات الاجمالية للمجموعة لتبلغ 35.5 مليار دولار أميركي، مسجلة زيادة بلغت 2.3 مليار دولار (+6.8%) عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2017 وعكست نموا في أصول المحفظة الاستثمارية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة لتبلغ 7.6 مليارات دولار (6.0 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2017)، وهو نمو يأتي في اطار استراتيجية البنك لتعظيم مصادر دخله وتنويعها، وقد تم تمويل هذه الطفرة في الأصول عن طريق الزيادة في ودائع العملاء بواقع 1.7 مليار دولار الى جانب التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل من الأسواق باجمالي 0.6 مليار دولار، أما اجمالي الحقوق العائدة الى حاملي أسهم المجموعة فقد ارتفع بنسبة 2.4% ليبلغ 3.9 مليارات دولار في 2018 مقابل 3.8 مليارات دولار لعام 2017.

وتبعا لهذه النتائج، فقد ارتفع العائد الأساسي للسهم بنسبة 12.2% ليصل الى 8.3 سنتات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مقابل عائد 7.4 سنتات عن عام 2017.

وعلى ضوء هذا الأداء المتميز فقد رفع مجلس الادارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5.0 سنت لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (4.5 سنت لعام 2017) الى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 10% (5% أسهم منحة عن عام 2017).

و قال مشعل العثمان رئيس مجلس ادارة مجموعة البنك الأهلي المتحد: «واصل البنك أداءه القوي خلال عام 2018، محققا نموا واضحا بلغ 12.7% وأرباحا صافية بلغت 697.5 مليون دولار بالرغم من التحديات التشغيلية الكبيرة التي سادت أسواق عملنا الاقليمية خلال العام، ليستمر البنك بذلك في جني ثمار الرؤية الاستراتيجية الصائبة التي انتهجها منذ تأسيسه وفي حصد نتائج الادارة الناجحة لنموذج عمله القائم على تنوّع الأعمال ومصادر الدخل وتعدّد الأسواق والتوسّع المدروس في تواجده وعملياته على المستوى الاقليمي، مما رسّخ قدرة أكبر على تحقيق القيمة المضافة الملموسة لعملائنا ومساهمينا على السواء».

