مال وأعمال

أعلنت شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية والتشغيلية لـ 2018، حيث سجلت نمواً قياسياً بنسبة 42.8% في أعداد المسافرين، ونمواً بنسبة 45.5% في ايراداتها التشغيلية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ صافي الأرباح المعدَّلة 8.7 ملايين دينار في 2018، بينما بلغت الأرباح الصافية 6.7 ملايين دينار، أخذاً بالاعتبار تأثير الأحداث الاستثنائية وغير المتكررة التي طرأت خلال العام، ومساهمة تشغيل مبنى الركاب الذي تم افتتاحه في مايو 2018، والذى لم يكن له أي تأثير خلال السنة المماثلة.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية للسنة المالية 2018:

• الايرادات التشغيلية: 82.4 مليون د.ك، ارتفاعاً بنسبة 45.5% عن الفترة ذاتها من 2017.

• الأرباح التشغيلية المعدَّلة: 8.8 ملايين د.ك، ارتفاعاً بنسبة 13.9% عن الفترة ذاتها من 2017.

• عدد المسافرين: 2 مليون، ارتفاعاً بنسبة 42.8% عن الفترة ذاتها من 2017.

• كفاءة استخدام أسطول الطائرات: 13.6 ساعة، ارتفاعاً بنسبة 24.7% عن الفترة ذاتها من 2017.

• معدّل اشغال المقاعد: 75.2%، مقارنة بنسبة اشغال 73.9% عن الفترة ذاتها من 2017.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة طيران الجزيرة، مروان بودي: «حققت «طيران الجزيرة» في عام 2018 انجازات مهمة بعد أن واصلت توسيع شبكتها، باضافة سبع وجهات مطلوبة لخدمة قاعدة عملائها المتنامية، لاسيما في شبه القارة الهندية. وساعد هذا التوسع شركة طيران الجزيرة على التحوّل من نقل الركاب من والى الكويت كوجهة نهائية، الى نقلهم من وجهتهم الأولى الى وجهات أخرى ضمن شبكتنا. ودعماً لعمليات التوسع، استلمنا أول طائرة ايرباص A320neo في الشرق الأوسط، وقدمَّنا طلباً لشراء ثلاث طائرات اضافية من الطراز ذاته الذي يتميز بتخفيض استهلاك الوقود. ويمثل اختيار شركة طيران الجزيرة كأول شركة طيران تتسلم هذا الطراز الجديد على مستوى المنطقة دليلاً على الثقة التي يضعها كبار المصنعين والمؤجرين في الشركة التي يدعمها مركزها المالي المتين بشكل استثنائي وسجلها الحافل بالانجازات».

وأضاف بودي: «حققنا أيضاً انجازاً مهما آخر في تطوير نموذج عملنا وذلك عبر افتتاح مبنى الركاب المخصص لطيران الجزيرة في مطار الكويت الدولي، والذي يمثل تحولاً كبيراً بالنسبة لخدماتنا وعملياتنا التشغيلية. فاليوم، نحن قادرون على الاستثمار في خدمات جديدة تركز على العملاء والتي بدأت تظهر نتائجها مباشرة في مستوى رضى العملاء وأيضا فى الأرباح التي حققناها».

