مال وأعمال

أعلن مركز «رواج» عن الاطلاق الرسمي لمبادرة أكاديمية رواج للقادة الشباب «أول أكاديمية من نوعها في الكويت ومنطقة الخليج» وتهدف الى اكتشاف وتنمية قادة المستقبل من الشباب الكويتي الناشئ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد في قصر السيف بين كل من مركز رواج ومشروع «كفو» التابع للديوان الأميري والمشروع الوطني للشباب بحضور ممثلين عن شركة (IDG) العالمية المتخصصة بتطوير برامج تنمية القيادات. وقال رئيس مجلس الأمناء في «مركز رواج» في تصريحات نشرتها «كونا» د. سليمان العبد الجادر خلال المؤتمر الصحافي ان المبادرة تتميز وتنفرد ببرنامجها التدريبي.

وأضاف أن البرنامج طور بالتعاون مع أكاديمية (ساندهيرست) العسكرية الملكية البريطانية وهي المركز العالمي الأول المتخصص بتدريب قادة المستقبل من مختلف أنحاء العالم وشركة (IDG) العالمية المتخصصة بتطوير برامج تنمية القيادات.

وأفاد بأن المبادرة تستهدف شريحة الشباب الناشئ في الكويت الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما لتأهيلهم بأسس القيادة مشيرا الى أن البرنامج يتوافق مع رؤية (كويت جديدة 2035) لتنمية رأس المال البشري الكويتي بالتزامن مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

الكويت تفتخر

من جهتها قالت المدير التنفيذي لمشروع (كفو) وعضو الفريق التنفيذي للمشروع الوطني للشباب الدكتورة فاطمة الموسوي خلال المؤتمر ان اطلاق (أكاديمية رواج) يأتي استكمالا لانطلاقة (المشروع الوطني للشباب) تحت شعار (الكويت تفخر) في يناير الماضي.

وأوضحت الموسوي أن (المشروع الوطني للشباب) حقق أهدافا تنموية أهمها تفعيل مشاركة الشباب الايجابية وتمكينهم في قيادة مسيرة التنمية لتحقيق الرؤية المستقبلية والأهداف التنموية للكويت.

من جانبها بينت المتحدث الرسمي للمبادرة وأحد مؤسسيها أنفال الرضوان في المؤتمر أن البرنامج يتكون من خمسة مقررات تعليمية وتدريبية تمتد على مدى 17 يوما يجري تنفيذ أربعة منها في الكويت في حين سيتم تنفيذ المقرر الخامس في أكاديمية (ساندهيرست) في المملكة المتحدة لمدة أسبوع كامل.

بدوره قدم المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لشركة (IDG) العالمية المتخصصة بيتر توربي شرحا عن الشركة وعلاقتها بأكاديمية (ساندهيرست) وحول مركز رواج مبينا أنها شركة متخصصة ببرامج تدريبية تحقق تغييرا مستداما في الأداء الفردي والمؤسسي.

