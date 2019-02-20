مال وأعمال

نظمت وزارة الدولة لشؤون الشباب بالتعاون مع مشروع (كفو) التابع للديوان الأميري أول من أمس حلقة نقاشية بعنوان (اهم خطوات النجاح).

قال المدير العام لشركة (انه جروب) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المهندس مساعد الحداد عقب انتهاء الحلقة النقاشية ان الحلقة تناولت اهم خطوات النجاح ومواجهة التحديات امام الشباب في حياتهم العلمية والعملية والاجتماعية.

واشار الحداد الذي حاضر في الحلقة النقاشية الى ان اهم اسباب النجاح الحقيقي هي عشقك لما تصنع لأنه يعد من اهم مصادر النجاح والابداع في الفكرة التي يقدم عليها الشباب ايا كانت هي الفكرة.

ولفت الى انه شرح في الحلقة طرق مواجهة الخطورة التي من الممكن ان يواجهها الشباب في مشاريعهم وكيفية التغلب عليها وتجاوزها او تحجيمها.

واكد الحداد اهمية صقل الذات ومعاصرة التطور والبحث عن المعلومة التي تتناسب مع طبيعتك الشخصية التي تتناسب مع عملك والابتعاد عن المعلومات التي قد لا تهمك.

من جانبها قالت مديرة مشروع جمان الصقر ان الهدف من الحلقة تسليط الضوء على العقبات و أن رسالتي للشباب أن يستمروا في محاولتهم حتى لو حدث فشل، مؤكدة على أن الفشل لا يعني النهاية، بل بداية لانطلاقة أقوى.

ولفتت الى أن هناك اقبال من قبل الشباب على الحلقات النقاشية، والتي من خلالها يعبرون عن استمتاعهم بهذا النوع من الندوات والمحاضرات، كذلك جميع الورش تنشر على مواقع التوصل في وزارة الشباب.

