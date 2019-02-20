مال وأعمال

أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية حفلها السنوي الخاص بالأداء المتميز لانجازات المبيعات لإقليم الكويت لعام 2018، حيث كرّمت الشركة مكاتب ووكالات السياحة والسفر الذين أسهموا بنمو مبيعات تذاكر السفر الخاصة بالخطوط الجوية الكويتية، وكان الحفل برعاية وحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. كامل العوضي، وبحضور عدد من مكاتب ووكالات السياحة والسفر.

وبهذه المناسبة، رحّب الرئيس التنفيذي م. كامل العوضي بالحضور متقدماً بالشكر لمكاتب ووكالات السياحة والسفر على أدائهم المتميز بنمو مبيعات الخطوط الجوية الكويتية في العام 2018، مثنياً على التعاون والشراكة التي تجمع بين شركة الخطوط الجوية الكويتية ومكاتب ووكالات السياحة والسفر وذلك بتحقيق أهدافهم المرجوة نحو الوصول إلى أفضل نسبة مبيعات وسط المنافسة التي يشهدها قطاع الطيران.

وأضاف العوضي قائلاً: «شهدت شركة الخطوط الجوية الكويتية في السنوات الماضية وخاصة في العام 2018 نقلة نوعية كبيرة في تحسين أدائها من حيث الخدمات التي أطلقتها كتدشين مبنى الركاب رقم 4 واطلاق وجهات جديدة، وكونها الناقل الوطني لدولة الكويت تسعى الخطوط الجوية الكويتية بشكل متواصل ومستمر إلى أن تصل إلى درجة كبيرة من الازدهار والتطوير والتوسع في خدماتها وذلك بتعاون وشراكة مكاتب ووكالات السياحة والسفر مع الشركة».

وأشار العوضي إلى أن الخطوط الجوية الكويتية ستشهد في العام 2019 اطلاق خدمات ووجهات جديدة اضافة إلى استلام عدد من الطائرات، متوقعاً أيضاً استكمال التشغيل بمرافق مبنى الركاب رقم 4 في بداية مايو المقبل والذي أعطى خصوصية لركاب الخطوط الجوية الكويتية وأريحية أكثر، لافتاً إلى أن الخطوط الجوية الكويتية حققت للمرة الأولى معدلاً عالياً بالالتزام في مواعيدها بنسبة تصل من 90 إلى 95 في المئة.

وختم كلمته قائلاً: «تهدف الخطوط الجوية الكويتية خلال العام 2019 إلى تحسين وتطوير أدائها بشكل كبير كما تهدف أيضاً إلى زيادة عدد الركاب المسافرين على متن رحلاتها ، لذا تأمل الشركة أن تستمر مكاتب ووكالات السفر والسياحة بتحقيق النجاح والازدهار والنمو بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية».

من جانبه، تقدم مساعد مدير دائرة المبيعات لإقليم الكويت ناصر خورشيد بالشكر والامتنان لمكاتب ووكالات السياحة والسفر على جهودهم المبذولة في مشاركة الخطوط الجوية الكويتية نجاحها، حيث حققوا في العام 2018 مبيعات لتذاكر السفر تجاوزت الـ 120 مليون دينار بنمو يقدر بـ 35 % عن العام 2017، مشيراً إلى أن نمو تلك المبيعات يدل على دعم وثقة مكاتب ووكالات السياحة والسفر بالناقل الوطني لدولة الكويت منذ تأسيسها في العام 1954.

وأضاف خورشيد: «لقد أثبت نظام الحوافز الذي قدم لمكاتب ووكالات السياحة والسفر من الاقليم بالتعاون مع الادارة العليا في شركة الخطوط الجوية الكويتية نجاحه لهذا العام بشكل لافت، حيث شهد هذا النظام في العام 2018 دخول 170 مكتب سياحة وسفر مقارنة بـ 120 مكتباً للعام 2017 أي بنسبة نمو قدرها 41 في المئة، كما أن اجمالي المبالغ التي سوف يتم توزيعها على مكاتب السياحة والسفر هذا العام تعادل 4 أضعاف ما تم توزيعه قبل 3 أعوام».

وبيّن خورشيد قائلاً: «نأمل بأن تستمر الخطوط الجوية الكويتية على هذا المنهاج لعام 2019 وللأعوام المقبلة، وذلك عبر تعاون وتضافر جهود مكاتب ووكالات السياحة والسفر مع الخطوط الجوية الكويتية، حيث تسعى الشركة إلى أن تصل إلى نسبة 55 في المئة من حصة السوق الكويتي والتي كانت عليها قبل عام 2006 عند تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة».

وختم قائلاً: «تواجهنا تحديات كبيرة اليوم في تحقيق أهدافنا والمحافظة على سمعة سوق السفر في الكويت، لذا نأمل أن يكون هناك تعاون ومشاركة من قبل مكاتب ووكالات السياحة والسفر في تطبيق قوانين الآياتا والادارة العامة للطيران المدني التي تنظم عمل سوق السفر في الكويت والتي سوف يتوجها تطبيق قرار (newgen ISS) الذي تم اعتماده من مؤتمر المسافرين في الآياتا وسوف يتم تطبيقه في دولة الكويت في تاريخ 19 مايو 2019 حيث إن هذا القرار لديه العديد من المميزات التي تخدم مصداقية السوق وتخدم مكاتب السفر في عملية اصدار تذاكر السفر وخلافه».

وقد حضر حفل التكريم كل من مستشار رئيس مجلس الإدارة للشؤون العامة والتنفيذية م. عبدالله الشرهان، ومساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات كابتن عبدالحليم زيدان، ومساعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية د. ماريا هانّا، ومدير دائرة الخدمات الأرضية فوزي خورشيد، ومدير دائرة التسويق شروق العوضي، ومدير دائرة المبيعات أمين الحيمي.

