مال وأعمال

أعلنت «زين» مشاركتها في أنشطة معرض القبول الجامعي السنوي السابع بجامعة الكويت، والذي نظّمته عمادة القبول والتسجيل في مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح بالحرم الجامعي في منطقة الشويخ تحت رعاية مدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري وحضور عميد القبول والتسجيل د. علي المطيري.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تحرص باستمرار على المشاركة في مختلف الفعاليات الطلابية التي تُنظّمها الجامعات والكليات الحكومية والخاصة على مدار العام ومنها معارض القبول والتسجيل، وذلك في إطار التزامها بتوفير فرص العمل والتدريب للمواهب الوطنية الشابة لتجربة العمل في قطاع الاتصالات الذي يعتبر أحد أهم الصناعات التي تُسهم بالارتقاء باقتصاد الدولة في القطاع الخاص الكويتي.

وبينت «زين» أنها تواجدت في المعرض عبر جناحها الخاص، والذي قامت من خلاله باستعراض الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة للطلبة الجامعيين للعمل بدوام جزئي ضمن برنامج «شبكة شباب زين» FUN، هذا بالإضافة إلى تعريف زوار المعرض ببيئة عمل زين المميزة، وتقديم شرح تفصيلي عن طبيعة عمل مختلف الإدارات والقطاعات.

وأفادت الشركة أنها قامت بتعريف زوار المعرض على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات واستراتيجيتها لتطوير مهارات العناصر البشرية، حيث أن سياسة عملها تحتوي على العديد من المحفزات الوظيفية التي تضمن تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية، مع الحرص على الارتقاء بقدرات مواردها البشرية لإعداد قيادات وطنية قادرة على استكمال مسيرة التطور. وتؤمن «زين» بضرورة تواجدها في الفعاليات والأحداث التي تتبنى مستقبل الشباب الكويتي ومنها معارض القبول والمعارض الوظيفية المختلفة، حيث تعتمد من خلالها على جذب الكفاءات الوطنية القادرة على إثراء آلية ومنظومة العمل لديها، فالشركة تؤكّد أهمية قطاع الموارد البشرية، وتعتبره من القطاعات المهمة التي تلعب دوراً محورياً في تنمية مسيرة الشركات والمؤسسات، حيث تعتبره الشركة العصب الحيوي لأي مؤسسة فعالة.

