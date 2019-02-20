مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» نتائجها المالية للعام 2018، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 15.30 مليون دينار مقارنة بـ 15.40 مليوناً في العام 2017، مدفوعاً بالأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما ارتفعت إيرادات الرسوم وأتعاب الإدارة والخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 22 في المئة عن العام الماضي لتصل إلى 8.93 ملايين دينار في حين بلغ صافي الربح للمساهمين 2.29 مليون دينار بواقع 5 فلوس للسهم للعام 2018 بهامش ربح بلغ 15 في المئة. وأوصى مجلس إدارة «المركز» بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 4 فلوس للسهم.

وصرح ضرار الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة «المركز» بانه «في ظل المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة في العام 2018، حقق «المركز» أداء متفوقاً نسبيًا من خلال نشاطي الاستثمار في الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية. وقد أثرت التحديات في البيئة الاقتصادية بصورة كبيرة على تراجع الثقة في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت. وواجه «المركز» هذه التحديات عبر اتخاذه خطوات استباقية متمثلة في المخصصات الاحترازية ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية التي تشمل استخدام التكنولوجيا على أكمل وجه وتحسين الإجراءات والعمليات في محفظته العقارية، وذلك بهدف المحافظة على رأس المال المستثمر وتعظيم العوائد.

وخلال العام 2018، حقق «المركز» أداءً قوياً مستداماً مدفوعاً بسياسته الاستثمارية المتنوعة من حيث المنتجات الاستثمارية وتوزيع الأصول. وارتفعت رسوم إدارة الأصول لتبلغ 7.21 ملايين دينار بنسبة 9.5 في المئة. كما ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى 1.72 مليون دينار بنسبة 140 في المئة مقارنة مع عام 2017.

