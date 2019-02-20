آراء

الأوضاع بالشقيقة السودان لا تبشر بالخير، خصوصاً مع اعلان الرئيس عمر البشير عن اجراءات تقشف جديدة، والتغيير الوزاري الكبير الثاني في حكومته في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وهذا كله يشير الى ان الأوضاع في السودان تتجه للأصعب.

ووسط تمدد المظاهرات شبه اليومية ضد البشير وحكومته، أقر هذا الأخير باجراءات حقيقية وملموسة لاعادة ثقة السودانيين في الجهاز المصرفي، مؤكداً سعي حكومته إلى اجراء اصلاحات اقتصادية لتوفير حياة كريمة.

ويعاني السودانيون من أزمات في توفير السيولة النقدية والخبز والوقود، ودعا البشير، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحافية، مواطنيه الى الحذر من محاولات التشكيك وزرع اليأس والاحباط في نفوسهم وعدم الالتفات لمن أسماهم بـ «مروجي الشائعات». وتشمل الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي أعلن عنها البشير، تخفيض الانفاق الفيدرالي والحكومي على مستوى الولايات بنسبة 34%، وتخفيض عدد الوزارات الحكومية من 31 الى 21، وتخفيض حجم المجلس الرئاسي واعادة هيكلة الحكومة على مستوى الولايات.

كما تعهد الرئيس أيضاً بالتعامل مع الفساد، ووعد بالمزيد من الدعم للطبقات الأفقر، وزيادة الانتاجية والعائدات، وتمويل المخططات الزراعية، وفي ظل هذه الاصلاحات التي وعد الرئيس بتطبيقها على وجه السرعة من أجل محاصرة الأزمة وتطويقها، لاتزال هناك ردود فعل مشككة، فمثلاً «نداء السودان»، وهو تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد رفض هذه التغييرات باعتبارها بلا معنى، وقال ان البشير ببساطة يدير المناصب بين أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وأضاف في بيان له أن هذا التناوب للمناصب الحكومية بين قادة حزب المؤتمر الوطني أمر بائس، ونحن نخطط لمظاهرات واسعة لاسقاط النظام وايقاف جوع شعبنا.

ويستمر التشاؤم سيداً للموقف مع تخوف من اشتداد أزمة الوقود والخبز والنقود التي جعلت من الطوابير مشهداً تصالحت معه مدن البلاد.

وقد أكد البشير عدم وجود اصلاح حقيقي من دون رفع الدعم، مشيراً الى عدم وجود منطق لدعم الوقود خاصة البنزين، لأن الدعم يذهب للمقتدرين.

ورفعت الموازنة نسبة الانفاق على التعليم الى 9% بمبلغ (9) مليارات جنيه، وتم خفض نسبة الأمن والدفاع الى 13% (بدلاً عن 16%) في موازنة العام الماضي، في حيث بلغ دعم السلع الأساسية 51 مليار جنيه.

بينما هناك من الخبراء من يحذر من التعويل على موازنة 2019 م، لأنها مجرد خطوات اسعافية كما أنها غير قابلة للتنفيذ، وأن اعلان الموازنة كان مجرد زخم اعلامي، فالبلد محاصر ولا موارد خارجية، والمواد الداخلية شحيحة، وعلى قلتها ثم تهريبها بسبب الفساد وسوء الادارة.

ولاتزال الأزمة السودانية تفرز يوماً بعد يوم مستجدات جديدة، فالأمر قد تجاوز ربما مسألة الاصلاح الى تغيير في اللعبة السياسية وقواعدها أو انشاء تحالفات جديدة.

والله من وراء القصد

