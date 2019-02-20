آراء

قضية قروض المواطنين ليست جديدة وكل مجلس أمة يطالب باسقاط هذه القروض وتكون هناك مطالبات شعبية وتجمعات لاسقاط القروض.

هناك مؤيدون وهناك معارضون لاسقاط القروض، لست بصدد الحديث عن أمور فنية لهذه القضية لأنني لست اقتصاديا وايضاً أنا لست مؤيدا أو معارضا لاسقاط القروض، ولكن للقضية ابعاداً انسانية لا بد من الوقوف عندها وتفحصها ولابد من ايجاد حلول لها وخاصة أنها تشمل بعض الحالات الانسانية.

المستغرب في كل ما جرى ماحدث اثناء الاعتصام الذي أقيم يوم السبت 16-2-2019 وما قامت به بعض المواقع الالكترونية من تفاهات وسخافات بحق بعض أبناء وبنات الكويت. من المؤسف أن تأخذ القضية منحنى آخر حيث اتجه الاهتمام الاعلامي الى تلك السخافات على حساب القضية الأساسية وهي اسقاط القروض أو ايجاد حلول لها.

أخلاقيا، أجزم بأننا جميعا نرفض أن يتدخل البعض في أعراض وذمم أهل الكويت، وما حدث فعلا من ردة فعل واستخفاف بقضايا أهل الكويت أمر يحزننا، وأن يصل الأمر الى التشكيك في صحة البشر وظروفهم ومحاكمة النوايا فهو سلوك لم نعتد عليه ونرفضه اجتماعيا وأخلاقيا.

جملة من الأسئلة تطرح نفسها وتبحث عن اجابات حقيقية، من هم هؤلاء الذين قاموا بعمل هذه السخافات والمسرحيات الهزلية التي صورت أثناء وقبل وبعد الاعتصام؟ ولمصلحة من؟ و هل هؤلاء مع أو ضد قضية ايجاد حلول للقروض؟

ولكل هذا، على الحكومة أن تلتفت لهذه القضية وتوليها اهتماما جادا، وان تجد لها حلولا، كما قامت بذلك من قبل مثل صندوق المعسرين أو صندوق الأسرة، فهناك فعلا أسر متضررة والديون والالتزامات أرهقتها وكسرت ظهورها، فلابد من ايجاد صيغة متوازية لاتكلف ميزانية الدولة كثيرا وبها حلول لعدد أكبر من المقترضين، فأنا أرى أن اسقاط القروض صعب تطبيقه ولايمكن ان يتحقق وخصوصا به بعض المثالب الدستورية التي تشوبه.

اننا على يقين بأن الكثيرين سينتقدون ويقولون المثالب الدستورية موجودة في الكثير من القوانين والقرارات الحكومية، الا أننا الْيَوْمَ نتناول قضية انسانية أولا، وان هناك أسراً مهددة بالضياع والتشرد وربما حصل ذلك لبعضها اذا لم تسارع الحكومة بايجاد حل مناسب وبأسرع وقت لهذه القضية.

ياجماعة.. الناس تريد العنب وليس قتل الناطور، واعتقد ان العنب يكمن بايجاد صيغة مقبولة من الجميع لاتكلف ولاترهق ميزانية الدولة كثيرا، وأما قتل الناطور فهو الاصرار فقط على اسقاط القروض جميعها وهذا من المستحيل، وانا أقول لبعض أصحاب النفوس الضعيفة اتقوا الله ولا تتلاعبوا بهموم الناس وحاجاتهم وتزورون الحقائق، فالكل له رأي ولابد من احترام جميع الآراء حتى لو اختلفت معها.

