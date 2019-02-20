آراء

وطني لو شُغلتُ بالخُلد عنه

نازعتني اليه في الخُلد نفسي

أحمد شوقي

أكبر طبق تبولة، أكبر طبق حمص، أكبر علم في العالم.. نتفاخر بذلك ونظنه إنجازاً..

نعبر عن حبنا للوطن بالرقص والأغاني والأهازيج والرغوة وتعليق الأعلام، هذا في الظاهر بينما الباطن، لا نعمل للوطن، ونتمارض، ولا نقدم له بما هو حقوق وواجبات، ونأخذ عليه مرتبات ومعاشات، ونحن متوسدين الفراش، نتغنى في الوطن بالأقوال دون الأفعال.

أكاد أجزم أن مفهوم الوطنية لم يتحقق كمفهوم- لدى كثير من المواطنين، يجب أن يعلم الجميع أن ما تقدمه للوطن هو أن تعمل فوق عملك، وفوق ساعات العمل المتاحة.. سواء بالعمل ساعات اضافية أو بالكتابة المجانية أو الأعمال التطوعية الانسانية أو الهبات المالية.

بعد الحرب العالمية الثانية، اقترح رئيس اليابان أن يعمل المواطنون ساعتين أضافيتين مجانيتين، تدخل ضمن خدمة اجتماعية، كي تستطيع الدولة أن تقوم من ويلات الحرب والعمران.

يقاس حبك للوطن بقدر انجازك وعملك دون مقابل، المحب لا ينتظر أجرا لما يقدمه لحبيبه.. لا ان تسرق وتفسد وتخرب فيه، فهناك من سمعوا ان الوطن غالٍ.. فباعوه.

ان بيتا صغيرا بني على التقوى والعمل الجاد يكون لك فيه من الولاء أكبر من قصر أهدي اليك بالمجان، وكذلك هي الأوطان.. فكلنا مشاركون في الفساد شعبا وحكومة ونوابا، «فلا تنه عن خلق وتأتي مثله».

حبك لوطنك بقدر عطائك فيه لا أخذك منه.. وآية ذلك أنك ترى الأغنياء في العالم مجبرون عرفا أن يقدموا من أموالهم - فوق الضرائب الكبرى - مساهمات مالية انسانية مجانيا للوطن، كمدارس وجامعات ومستشفيات، وكذلك مشاهير المحامين والمهندسين يأخذون قضايا ومشاريع مرة كل عام، كزكاة لأموالهم، تقدم خدمات للمواطن مجانية.. فهل فعل المترفون ذلك؟

