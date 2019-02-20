الأزمنة و الأمكنة

وصار الملك محمود مولعاً بالصيد، فكان يذهب لذلك مع بعض رفاقه، وفي إحدى رحلاته رأى غزالة جميلة لم ير مثلها من قبل، ولم يَقْدِرْ على صيدها بالرمي، ولكنه لحقها، فكانت تجري أمامه وهو وراءها، حتى ابتعد عن أصدقائه وتاه عنهم، وهي تسرع في جريها، فقد كان يريد أن يمسكها إمساك اليد، ولم يتوقف عن الجري وراءها، وابتعدت عنه ثم وقفت أمام صخرة عريضة فرفعتها برأسها، وعندما انزاحت الصخرة كانت تحتها فتحة عميقة فنزلت فيها، وصل الملك محمود بعد ذلك وربط فرسه إلى جوار الصخرة، ونزل في الحفرة خلف الغزالة، فوجد في الممر السفلي الذي دخل إليه رجلاً وامرأة كبيرين في السن، سألاه: ماذا تريد؟ قال لهما: أريد غزالتي، دخلت عليكما هنا، قالا: ليس عندنا غزالة، قال: بلى، عندكم، لقد رأيتها وهي تدخل إلى هنا فجئت وراءها وأنا اريدها، قال الرجل المسن: لا شيء من هذا هنا، وليس في المكان إلا أنا وزوجتي وابنتي، قال: أنا أعرف الآن أنَّ ابنتك هي الغزالة، وأنا أريدها «كانت الفتاة من الجن، وقد حولت نفسها إلى غزالة، ثم غيرت حالها بعد نزولها الممر»، كانت هذه الفتاة الجنية قد رأته وأعجبت به، بل وعشقته فصنعت ما قامت به من أجل إحضاره إليها، ولما عرف ذلك طلب إلى والدها الزواج منها، فقال له أبوها: يا ابن الحلال، هذا أمر لا يمكن أن يحدث، فأنت من الإنس، ونحن من الجن. قال الملك محمود: أبداً، أنا خلقت من أجل هذه الفتاة، وأريدها زوجة لي، فأراد والدها أن يصده بطريقة ملتوية، فطلب إليه أن يقدم له وزنها من الذهب، فقال طالب الزواج: هذا أمر سهل، فخرج منهم ثم ذهب إلى بيته، وفي الوقت نفسه هم خرجوا من الممر السفلي الذي كانوا فيه، فقامت البنت عند خروجهم بكتابة العبارة التالية على الصخرة: يا ملك محمود سافرنا من هذا المكان نريد الذهاب إلى الشام، فإن كنت تريدني فأنا هناك، وأنا لا يمكن أن أقبل بزوج غيرك، وكان أبوها وأمها لا يعرفان أنها كتبت ذلك. جاء بعد ذلك الملك محمود ومعه حمل من الذهب، فوجد أن المكان ليس فيه أحد، فجلس بالقرب من الصخرة يفكر في حالته، والتفت فوجد الكتابة، فاتجه إلى الشام، ولم يَعُدْ إلى بلده، وكان يمر بعدة بلدان، وفي كل بلد يسأل عنهم فيقول له الناس: بالأمس كانوا هنا ثم رحلوا.

وصلوا إلى الشام ورآهم أهل تلك البلاد فأخبروا ملكهم أن رجلاً وامرأته حضرا إلى الشام ومعهما ابنتهما، وهي جميلة للغاية، فأرسل الملك من أحضر له الرجل، وقال له: أريد الفتاة زوجة لي، فوافق الأب. وبدأت استعدادات الزواج، وعندما عرفت الفتاة بذلك حولت نفسها إلى مجنونة، تضرب الناس، ثم صارت تشق ملابسها، فوضعوها في غرفة وأغلقوا عليها الباب، وكانوا يعطونها أكلها من أسفل الباب، وأحضروا إليها القراء لكي يقرأوا عليها، فلم تكن تسمح لأي قارئ أن يقرأ، إذ كانت تؤذي كل واحد منهم.

وصل الملك محمود إلى الشام، وأقبل على أحد البيوت فسأل أهله، فقالوا له: هنا رجل عنده بنت خطبها الملك يريدها زوجة له، وهذا ظلم منه لها، إذ وافق الأب على تزويجه منها، ولكن الفتاة رفضت وصارت مجنونة، ولا أحد يقرب منها، وقد وضعوا في رجليها، رباطاً من حديد، فقال لهم: لا بأس ، ووضع فرسه أمانة عند هؤلاء الذين سألهم، ووضع المال الذي معه كذلك عندهم، وقال: سوف أذهب ثم أعود إليكُمْ.

دخل سوق البلدة، فاشترى جبة وعمامة وبعض الكتب، وصار يدور في الطرقات وينادي أنه يفتش عن حالات الجنون ويعالجها، وكان يدور حول بيت الملك، فسمعه بعض من هو محيط بالملك فأتوه وقالوا له: يا طويل العمر هذا شخص غريب جاء أخيراً إلى البلاد وهو ينادي أنه فتاش وطبيب معالج، وعرضوا عليه أن يطلب إليه معاينتها، فقال الملك: ماذا يصنع، لقد عجزنا عن علاجها، نحن لم نترك قارئاً إلا وقد أحضرناه، فلا نريد أن نكسب إثماً في هذا الغريب، فتؤذيه كما أذت غيره، قالوا: إنه يعرف في نفسه القدرة على شفائها، فنادوه وقال له الملك: هل تقرأ على المجنون فتشفيه؟ قال: نعم، أقرأ على المجنون، قال: إنه مؤذ، وإنه يُغير عليك ويشق ملابسك، قال: أنا قابل لكل ذلك، فأنا قادر على العلاج، فقال الملك: إذا استطعت ذلك فلك مني أكبر هدية ترضيك وتسرُّك، قال: لا بأس، أين المجنون؟ قالوا: هو في غرفة مغلقة عليه، قال: اذهبوا بي إلى الغرفة، أروني الغرفة فقط وأنا أدخل عليه. قالوا: تلك هي الغرفة فاذهب إليها، فسار وبدأ يفتح الغرفة، وعندما سمعت صوت فتح الباب جاءت بسلاسلها التي رُبطتْ فيها. جاءته غاضبة، ولكنها عندما رأته وعرفته وقفت في مكانها، فقال لها: قولي الله أكبر الله اكبر، ثم ضرب الباب على المنتظرين له في الخارج، وقال لهم: ماذا عملتهم بها؟ تركتم هذه المسكينة عارية، ثم صرخ بهم: هاتوا لها ثوباً تلبسه، إن شاء الله ما عليها إلا السلامة، فانتبهوا لما قال: وصاروا يهتفون: الله أكبر.. الله أكبر، وأحضروا الثوب وما تحتاج إليه من ملابس، ثم قال لهم: اعملوا لها شيئا من الأرز مع دجاجة لكي تأكل فهي جائعة، وبعد ما أكلت وهدأت قال لها: سوف أقول لهم يأخذوك إلى النبع ويجعلوك تغتسلين من مائه، وإذا ذهبوا بك، فسوف آتي في منتصف الطريق وآخذك منهم، وذهب إلى الملك، وقال له: يا طويل العمر: هذه الفتاة والحمد لله بخير، ولكنها لابد وأن تغتسل في النبع الذي يبعد عنكم أربع ساعات، ثم أحضروها فهي الآن سليمة وليس بها أي شيء، فقال الملك: نأخذها غداً إلى النبع.

فذهب إلى فرسه وأعدَّها لرحلة طويلة وعندما جاء اليوم الثاني، ومضت ساعتان على رحلتهم بها، أتاهم مسرعاً على فرسه، وعندما وصل إليهم دخل بينهم فتباعد الخدم عن طريق الفرس، خوفاً من أن تطأهم، أما هو فقد جاء إلى الفتاة وأمسك بها، وحملها على الفرس، وجرى جرياً سريعاً، وسط صراخ الخدم الذين عادوا إلى البلدة ليخبروا بما حدث، وفي سيره وجد في الطريق قصراً فدخله، ونزع الجبة التي كان يلبسها، وألبسها لها. وكان القصر مليئاً بكل شيء، وَمِمَّا وجدوه في القصر مطبخ كبير فيه مأكولات مطبوخة جاهزة، فوضعوا الأكل في طبق وأكل هو والفتاة، وفي هذا الوقت جاء صاحب القصر وكان آفة من الآفات، مخيفاً في شكله، وعندما وجد الملك محمود والفتاة جالسين يأكلان قال: أنت دخلت قصري وأكلت أكلي من قبل أن آكل أنا منه، فقال الملك محمود: من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ أنا أدخل إلى قصرك وإلى أي مكان أريد، قال: إذن أنا أتسابق معك فإن سبقتني فاقتلني، وإن سبقتك أقتلك، فخرجا للطراد «السباق»، فغلب الملك، وأراد أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه، فقال: أعطني فرصة أخرى فتسابقا للمرة الثانية فغلب، وشرع الخنجر يريد أن يقتل غريمه، فصاح الغريم: يا عمي اعتقني لله، واجعلني خادمة لك فأنا أمرأة، ولا تبتئس زوجتك منَّي، فأنا امرأة مثلها، وأنا أرمي هذه الملابس التي ألبسها، وأكون لخدمتك طول الوقت، فعجب لذلك وقال: أنت امرأة، فرمت الدرع الذي تلبسه وعادت امرأة من أفضل النساء وسلمت على الفتاة وَجَلسُوا سوياً بضعة أيام في القصر، ثم عزموا على الرَّحيل، فهيَّأ نفسه واتخذ له أعواناً عددهم كبير، وذهب إلى بلدة والده، ودعاهم الوالد الى الغداء في ذلك اليوم فتغدوا، وفي اليوم التالي دعا والده إلى الغداء عنده، فلبي الوالد الدعوة، وحضر هو ومن معه، ثم قال للفتاة: صبي الماء على يدي أبي عندما يريد أن يغسلهما.

وعندما أمسكت بالإبريق لكي تسكب الماء على يدي الأب رآها فأذهله جمالها، فقال لابنه: يا ملك محمود، تستاهل هذه المرأة، ولكنه أضمر في نفسه شيئاً آخر، وتحدث في سره قائلاً: الملك محمود ليس كفئاً لهذه المرأة، ولكني سوف أتزوجها إن سلَّمني الله، فلا يتزوجها أحد غيري، وإن أخذها الملك محمود سأذبحه، وبقيت هذه في باله، وبعد أن انتهى الغداء قال الملك محمود: غداك -مرة ثانية- عندي في اليوم القادم، فرحب الأب، وصار الغد، فحضروا، ووضع الغداء، ثم تغدوا وارتاحوا. وهنا سأل الأب ابنه: ما مقدار قوتك؟ قال: أنا والله قوي جداً، قال: يعني إذا ربطتك بحبل هل تستطيع أن تفك نفسك منه؟ قال: أقدر على ذلك، الحبل لا شيء، فقام الأب وأحضر حبلاً، وأمسك بابنه وربطه به ربطاً محكماً، ثم قال له: حرر نفسك من الحبل، فشد يديه وقطع الحبل فقال الأب: والله قوي، فأحضر حبلاً أقوى من الأول وشد به يدي الابن، وقال له: أطلق نفسك فشد الحبل فانقطع، وتعجب الأب لهذه القوة، وقال لابنه: ما الذي يمسك بيديك ولا تستطيع قطعه؟ فرد الملك محمود وقال: قوتي في شعر رأسي، إذا أخذت شيئاً من شعر رأسي وربطت به يدي فإنني لن أتمكن من إطلاق نفسي.

كان الأب يرغب في قتل ابنه حتى يصفو له الجو مع المرأة، فقال: دعني أرى، وكان الابن لا يعصي أباه مطلقاً فأعطاه قطعة من شعر رأسه، فربط بها الأب يديه، وقال له: الآن حرر نفسك، وحاول الابن مراراً فلم يستطع، فقال أبوه: كيف تقطع الحبال وتعجز عن قطع شعره؟

قال: والله يا أبي لا أقدر فحررني أنت، قال الأب: أحررك؟ لا بل أقتلك، ونادى الخدم وقال لهم: عليكم به اضربوه إلى أن يموت، فقاموا بهذه المهمة حتى تركوه ساهياً عن نفسه، فظنه الأب ميتاً، فقال للخدم ارموه في المكان الذي تجمع فيه الأوساخ، فأخذوه إلى هناك، ورموه وهم يظنون أنه قد فارق الحياة، ولكنه بدأ يشعر بما فيه وصار يئن ويتوجع. وجاءت بالقرب منه ثلاث حمامات، ومكثن على سدرة قريبة من المحل الذي رُمي فيه، فقالت إحداهن: هذا الملك محمود الذي أراد أبواه أن يقتله، ويأخذ زوجته، قالت الثانية: والله لو أخذ من تراب عرق السدرة ومسح به على جسده لبرئ من كل الإصابات، وقالت الثالثة: لو أخذ من ورق هذه السدرة ثم مضغه ومسح بذلك على عينيه لشفيت عيناه، وعادتا سليمتين، ثم طارت الحمامات من السدرة، فسحب نفسه إلى المكان الذي ذكرته الحمامة الأولى، وأخذ من تراب السدرة ومسح على جسده فأحس بالبرء، وشعر بأن عروقه قد لانت، ومد يده إلى الورق ولاك شيئاً منه بفمه، ووضع ذلك على عينيه، ففتحت، ولكنه مازال منهكاً، ثم جر نفسه إلى أن وصل إلى المسجد، وقعد فيه، ليست بيده حيلة، وكان في أشد التعب، ولم يكن الناس يعرفون أن هذا هو الملك محمود.

وتفرغ الأب لما كان يريد، فأرسل في طلب المرأة، فاختار خمسة من خدمه فأرسلهم إليها، وعندما رأتهم لبست درعها وقتلتهم، قالوا: هذه واحدة تقتل خمسة رجال، فقال الأب: أرْسِلُوا إليها بخمسين رجلاً، فذبحت منهم أربعين رجلاً، قال: أحضروها ولو أرسلتم نصف أهل البلد، ثم قال: غداً لا يبقى كبير ولا صغير إلا ذهب إليها لكي يحضرها إلي، فذهب رجاله يبحثون عن الناس في منازلهم ليبلغوهم بضرورة الخروج غداً إلى المرأة تنفيذاً لأمر الملك، وعادوا إلى الملك فأخبروه بأنهم أبلغوا الجميع بما أمر به، فقال: هل ناديتم جميع الناس، قالوا: نادينا الجميع، ما عدا واحداً وجدناه في المسجد وهو فقير ولا يستطيع القيام بأي عمل، قال: اذهبوا فقولوا له يظهر مع الناس، فهو ليس بأحسن منهم، فجاؤوا إليه وقالوا له: قم، فقال: إلى أين أقوم، قالوا له: إلى الحرب كما سوف يذهب الناس جميعاً، قال: أنا فقير مسكين ومريض، قالوا: قم إلى الحرب فأنت إما قاتل أو مقتول. فقام ودخل مع الناس، وجاؤوا إلى القصر الذي تسكن فيه المرأة.

كان الملك محمود يركب حماراً ضئيلاً وكان يشارك هؤلاء، وقد رأى أن هذه المرأة تفتك بالناس، فبحث عن فرس وركبه إليها. وعندما وصل بالقرب منها عرفته، فقالت: أنت الملك محمود؟ قال: نعم. فالتحما وفرحا باللقاء من جديد. ثم قالت له هل تريدني أن أقلب بلدة أبيك رأساً على عقب، وأمحوها من الوجود؟

فقال لها: لا، ولكن اعملي ما فيه خلاصنا.

فتم ذلك. واستأنفا حياتهما، فصار الملك محمود هو صاحب الملك بعد أبيه الذي مات بعد هذا الذي حدث.

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وهذه أسطورة من الأساطير التي كانت تروى بين أبناء الكويت القدماء. وهم وإن كانوا لا يستعملون لفظ (أسطورة) فإنهم يقدمونها كما كانت الأساطير تقدم في الماضي السحيق، وكما وصفت وفق البيانات التي ذكرناها منذ البداية. ولا تختلف عنها إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن الحكاية المرورية هنا تكون روايتها باللهجة الكويتية، وكانت في الماضي تروى بألسنة أهلها، وقد جاءنا بعضها مترجماً.

ويُهِمُّنَا هنا أن نشير إلى الأسطورة عند العرب القدماء وبخاصة من كانوا يعيشون في العصر السابق لظهور الإسلام، ففي هذه الفترة لم يكن أولئك الذين عاشوا في مجموعات متنوعة على أرض جزيرة العرب قد حصلوا على تعليم من أي نوع، وكانت كل ثقافتهم الشعبية مستمدة من أقوال بعض من يظنون فيهم الحكمة، ويرون أنهم ربما عرفوا شيئاً عن أخبار الأمم الأخرى.

وظهر فيهم من كان يسافر ضمن الرحلات التجارية التي نذكر منها رحلة الشتاء والصيف الذي أورد خبرها القرآن الكريم في سورة (قريش) وفي خلال هاتين الرحلتين وجدنا من يتصل ببعض من لديهم علم بالكتب الأولى ذات العلاقة بالديانات السابقة على ظهور الإسلام حتى لقد وجدنا منهم من تنحى عن عبادة الأصنام التي كان يعبدها الآخرون من قومه.

وقد ترددت حول الأصنام وعبادتها كثير من الأخبار التي كانت أشبه بالأساطير، بل هي أساطير وضعها أشخاص لأن هذه الأصنام إنما ابتدعها ودعا إلى عبادتها أشخاص استفادوا مكانة ومالاً من ابتداعهم هذا لأنهم جعلوا من أنفسهم سدنة لهذه الأصنام حُفَّاظاً لها، بل هم الذين كانوا يُعَبِّرونَ عن كل ماَ تُردُّ به على الناس الذين يقبلون عليها سائلين؛ راجين العون مقدمين لها الذبائح ينحرونها على أعتابها رغبة في رضاها.

وكما ذكرنا فإن ما جرى حول الأصنام من أساطير شيء كثير، وكانت الأصنام موزعة على مناطق كثيرة من مناطق جزيرة العرب، وكل صنم منها حوله مريدون وأناس يوقنون بأنه إن لم يكن هو الإله المعبود، بحسب زعمهم الذي ذكره القرآن الكريم: (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى? وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى?). فإنه يقرِّبهم إلى الله زُلفَى.

ولم تكن تلك الأصنام كلها تماثيل كالتماثيل التي نعرفها اليوم بل كانت على أشكال مختلفة، وقد جرى ذكر اللات في القرآن الكريم باعتبارها مما يَتَعَبَّدُ به الناس -آنذاك- وقد ورد في كتاب «الأصنام» لابن الكلبي عن اللات قوله:

«واللات بالطائف، وهي أحدث من مناة، وكانت صخرة مربَّعة، وكان يهوديٌّ يلتُّ عندها السويق».

(السويق: يُطلق السَويق على الطعام المعمول من دقيق الحنطة بعد أن يُغْلَى على النار ثم يُحتفظ به لوقت الحاجة كأفضل أنواع الزاد ويمكن اختزانه لفترات طويلة، وقوله يَلِتُّ: يخلط بما يشبه الملعقة الكبيرة، وفي اللهجة يطلق اسم: ملتوتة على نوع من الأكل فيه خليط من الأرز، وبعض الحبوب تطبخ معاً ثم تُلَتُّ أو تمزج وتخلط بما يطلق عليه (المضرابة) وهي قطعة من الخشب لها طرف يشبه الملعقة، وكان اليهودي يبيع ما يصنعه عند اللات).

فاللات التي ورد اسمها في كتاب الله ضمن التحذير من عبادتها، وذم من يعبدها من دون الله لم تكن كما يظن البعض صنماً يشبه الإنسان أو الحيوان بل كانت صخرة مربعة، وقامت ثقيف القبيلة الكبيرة التي كان مقرّها في الطائف ببناء غرفة فوقها من أجل حمايتها وتوقيراً لها.

ولقد عُبدت اللات في الطائف حتى دخلت كامل ثقيف في الإسلام، وأسلمت، فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المغيرة بن شعبة إليها فهدمها، وحرق موضعها بالنار.

ومما دارت حوله الأساطير العربية القديمة تلك الحروب التي وجدناها تنشب بين بعضها، فيقتل العرب بعضهم بعضاً، ثم تجري الأحاديث الكثيرة التي تصف نتائج هذه الحروب، وتذكر الأشعار التي تم نظمها فخراً لمن انتصر، واعتذاراً لمن انكسر.

ولا ننسى أن نذكر عن هذه الحروب أن كثيراً منها قد دخلته زيادات، وتحويرات ومبالغات، ويكفي أن ننظر اليوم في الكتيبات الصغيرة التي لا تزال تطبع وتنشر حول حرب داحس والغبراء، وهي حرب جاهلية؛ وكذلك ما صدر عن حروب الملك اليمني القديم سيف بن ذي يزن، وغير هذين الكتابين، ففي هذه الكتب وأمثالها دليل على الزيادات ودليل على أن ما ورد فيها يُشكل أسطورة من الأساطير المأثورة عن الأمم الأخرى.

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مما ينبغي أن يشار إليه أن الأساطير وما شابهها من الخرافات المتداولة بين الناس حتى يومنا هذا، إنما هي أحاديث تحتوي على أوصاف لأحداث جرت قبل زمننا الذي نعيش فيه، وتعاصر أقواماً عاشوا قبلنا، فهي تمثل حياة مختلفة عن حياتنا نحن، ومن أجل ذلك فإن من المؤكد أنها قصص خيالية محضة، ولذا فإن المنطق بعيد عن فحواها في كثير من الأحوال، وفي أغلب الروايات التي نقرؤها أو نسمعها من المتحدثين بها.

فلقد ذكر بعض العلماء المختصين ببحوث الأساطير، والخرافات أن هذه المسموعات حالياً إنما تُزامِنُ عصراً أطلق عليه عصر السحر، وهو شبيه بما نطلق عليه اليوم عصر العلم، ولكن العصر الذي يشيرون إليه عصر غير محدد المعالم تاريخياً، ولا هو معروف من حيث أنواع الناس الذين كانوا يعيشون فيه وأجناسهم.

ولقد كانت اليونان بلاداً تكثر فيها الأساطير، ومنها عرفنا كثيراً من الحكايات الأسطورية، وكانت هذه الأساطير مرتبطة عندهم بالديانات، ولم تكن مرتبطة بالسحر كما ورد في هذا المجال، ولقد مرت بنا أساطير كتبها أناس صاروا هم من صميم هذه الأساطير ومن هؤلاء: هوميروس المشهور، فقد ورد عنه، وعما أحاط به بيان ورد في كتاب ألفه الدكتور محمد صقر خفاجة، وقد أصدرته مكتبة نهضة مصر بالقاهرة في سنة 1956م، وكان عنوان هذا الكتاب هو: «هوميروس شاعر الخلود».

ومما جاء في هذا البيان قوله:

«الأغرب هو أن هوميروس الذي عاش بعد انتهاء الحروب الطروادية - وهي أساس الإلياذة- بقرون عدة، يقال عنه إنه ابن بوسيدون إله البحار، مرة، أو ابن أبوللو إله الشعر والغناء مرة أخرى، وكانت أمُّه حورية من حوريات الماء، ومع ذلك فقد وجدنا من يقول إن بوسيدون، وأبوللو، ومعهما زيوس وغيره كانوا - على أكبر الظن- رجالاً ثم غبروا، فحوَّر الخلف أشكالهم حتى خلع عليهم صفة الألوهية».

وهكذا هي الأساطير في كل مكان وعند كل الشعوب، حتى إننا لنرى عند عرب العصور السحيقة التي تسبق ظهور الإسلام أناساً كانوا قد عرفوا بالطيبة، وحسن الأحدوثة، وعندما ماتوا بقي ذكرهم، وصاروا عند بعض الناس آلهة لهم من يعبدهم، وقد ذكر من هؤلاء بغوث ويعوق ونسر وسواع وغيرهم.

وليس هذا الذي جرى ذكره ضمن مقالنا هذا بقسميه هو كل ما يمكن أن يقال عن الأسطورة والأساطير فإن ما ورد بهذا الخصوص شيء كثير ملأ كتباً متعددة، وتفرغ للبحث فيه علماء لهم ذكرهم، ولهم آثارهم المشهودة.

وإضافة إلى ما ذكرناه آنفاً فإننا لا بد وأن نؤكد أن الكتب العربية التي تضم أنواعاً من الأساطير هي كثيرة في عددها، وفي أحجامها، وفي المطبوع منها وغير المطبوع، وهي - أيضاً- متنوعة مِنْهَا ما أشرنا إليه، ومنها ما لم نذكره.

ولقد علمنا مما سبق أنها تناولت في موضوعات الأساطير التي ضمتها معلومات وأخباراً، بل وخرافات عن البحار والصحراء والديانات القديمة وغير ذلك مما يحيط بالمجتمعات التي تصور ما دار فيها.

ونرى - هنا- أن كتاباً من هذه الكتب لايزال جديراً بالاهتمام والاطلاع والدراسة وذلك لعدة أسباب منها أنه قديم حتى لقد رأى البعض أنه أقدم ما ورد من هذا النوع من الكتب، وأنه يسبق في كتابته كتباً معروفة ومألوفة مثل كتاب ألف ليلة وليلة.

اسم الكتاب الذي أشرنا إليه هو: «كتاب الحكايات العجيبة، والأخبار الغريبة»، وقد ذُكر أنه قد جرى تأليفه منذ ما يقرب من ألف سنة، وفيه كثير من الحكايات التي لم يسبق لنا الاطلاع عليها، وعندما تم العثور على هذا الكتاب كان بلا غلاف، وكان ما يقرب من نصفه ضائعاً، وذلك بسبب عدم العناية، وطول المدة التي مرت عليه، وقد كان الفهرس المخطوط متضمناً اثنتين وأربعين حكاية، ولكن ما وجد منها لا يزيد عن ثماني عشرة.

ولن نقارن بين هذا الكتاب، وكتاب ألف ليلة وليلة، الذي صار هو كتاب الحكايات الأشهر في كل زمان منذ عرف وفي كل مكان منذ بدأت المطابع في طبعه ونشره، وبدأ غير العرب في ترجمته إلى لغاتهم.

حقق كتاب: «الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة» رجل ألماني درس اللغة العربية وألف القاموس الأول الذي يتعلق باللغتين العربية والألمانية، ونال هذا الرجل شهرة كبيرة بصفته باحثاً وجامعياً مرموقاً.

هذا الرجل هو هانزفير، وهو من مواليد سنة 1909م، وكان ميلاده في مدينة (لايبزيغ) الألمانية، وعرف بأنه لغوي، وأنه أستاذ جامعي قام بالتدريس في جامعتين ألمانيتين، وأشهر إنتاجه هو: قاموس هانزفير (العربي الألماني).

وعلى الرغم من أنه مات في سنة 1981م عن عمر تجاوز السبعين، سنة، إلا أنه لايزال مذكوراً بأعماله التي كان أشهرها على الإطلاق قاموسه المسمى باسمه، وتحقيق كتاب الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة.

في الكتاب حكايات طويلة ومتشعبة يأتي بعضها في عدد من الفصول، وهي تتناول عوالم الحروب والبحور والمغامرات البشرية التي تصور الحياة الغابرة.

ويتصف أسلوبه بالقدم، والعناية بوصف الأشياء والأشخاص، والاهتمام بالجزئيات ولعل مما يمكن أن يدلنا على أسلوبه أن نذكر هنا المقدمة التي وما ورد فيها عندما ابتدأ المؤلف في رواية الخبر الأول من أخبار الكتاب وهو بعنوان: «حديث ملك البحرين سيحون وجيحون وولده كوكب» وقد علق على العنوان بقوله: «وهو سمر عجيب، وفرجٌ بعد شدة».

أما المقدمة ففيها ما يلي:

«ذكروا والله أعلم وأَحْكَمْ، وأعزُّ وأكرم، فيما مضى وتقدّم، وسلف من أحاديث الأمم، وهو مما يليق بالعقول، وأصحاب الفهم والعطاء والسُّول؛ أنه كان ملك عظيم الشأن، كبير القدر والمكان، وكان هذا الملك رجلاً مطاعاً في رعيته، محسناً إليهم، وكان اسمه (الفلك)، وكان طويل الباع شديد الذراع يقبض بيده السباع، له ذكر قد شاع، قد أذلّ الأسود في غاباتها، وأبهت الملوك في سطواتها، وكان له غلام قد ربّاه أبوه معه، وكان اسمه فرح».

وكفى بما تقدم دليلاً على أسلوب المؤلف في كتابته فهو حريص على الأسجاع، وذكر المترادفات من الألفاظ، ولكن كل حكاياته متسعة، تدل على خيال خصب.

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هذا هو نهاية حديثنا من الأساطير، وهو حديث موجز على الرغم من طوله، ولا غرابة في ذلك فإننا وقد عرفنا الأعداد الكبيرة من الكتب التي بحثت في هذا الموضوع، والأعداد الكبيرة من الرواة الذين تناقلوا الروايات.

فإننا نرى أن فيما قدمنا ما يدل على المراد بعد جولات كثيرة في دنيا الأسطورة في جميع أشكالها ومجالاتها.

