الاخيرة

يزدان ليل الكويت هذه الأيام ضياء وبهجة في كل زاوية وجادة وشارع بلوحات بانورامية نورانية ترسم الوان العلم رمز البلاد ومهوى الأنفس والقلوب. ويصدع ابناء الوطن بفرحة الأعياد الوطنية من اعماقهم بمشاعر لألاءة ملأى بالود والاخاء والفرح والألفة في كل مكان مشكلة انوارا ساطعة تسكن بيوتهم وواجهات منازلهم وجدرانهم. وتظهر تلك المحبة الخالصة للقيادة في ابهى معانيها برفع صور سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده سمو الشيخ نواف الأحمد مجسدة كل الحب المتماهي ما بين الشعب وقيادته الغالية. وتشع الكويت هذه الأيام بالفرح استعدادا لاستقبال اعيادها الوطنية ممثلة في عيد الاستقلال الذي يصادف 25 فبراير الحالي ويوم التحرير في 26 منه. ووسط مظاهر احتفالية توشحت معالم الكويت الشهيرة مثل ابراج الكويت وبرج التحرير وأبراج المياه بالأعلام الوطنية ابتهاجا بهذه المناسبة الغالية على قلوب المواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

