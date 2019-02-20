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باريس - «كونا»: تشتهر مدينة باريس بمعالمها الساحرة التي تستقطب مئات الآلاف من الزوار من جميع انحاء العالم الا ان للعاصمة الفرنسية اسرارا لا يعلمها الا القليلون مثل الشقة الصغيرة السرية في قمة برج ايفل التي انشأها مصمم البرج المهندس غوستاف ايفل.

وتتميز الشقة الصغيرة السرية الواقعة على ارتفاع 300 متر من البرج - الذي شيد بمناسبة اقامة المعرض الدولي في باريس في العام 1889 - ببساطتها الشديدة واطلالتها الخلابة وبرؤية بانورامية لمدينة النور وتحديدا على ساحة «شامب دي مارس» التي كانت تمتد امام البرج حيث كان غوستاف ايفل يستقبل ضيوفه ذوي المكانة المرموقة مثل المخترع والعالم الأميركي توماس اديسون.

