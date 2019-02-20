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ما زالت التقارير والدراسات والتحذيرات تتوالى داخل الكويت وخارجها عن معدلات التلوث المهولة التي ارتفعت بشكل كبير في البلاد، بسبب موقعها الجغرافي وطبيعتها الصحراوية، بالإضافة إلى الممارسات البشرية الخطأ وعدم وجود قوانين صارمة تسيطر على منتهكي البيئة من شركات ومؤسسات وأفراد.

آخر هذه الدراسات تلك التي أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية والذي خلص إلى أن البيئة الكويتية تتعرض للانتهاك بفعل التلوث وأن كل المؤشرات تشير إلى أن معدلات التلوث ستزداد بسبب الزيادة المطردة في تعداد السكان والتطور المتسارع في المجالات العمرانية والصناعية والاجتماعية وأعداد المركبات والمرافق الصناعية.

وفقاً للدراسة فإن تلوث الهواء يعد من أكبر المشاكل البيئية المرشحة للزيادة بسبب مشاريع زيادة الإنتاج النفطي واستكشاف الغاز إضافة إلى تأثير المصانع ومحطات تحلية مياه الشرب وتوليد طاقة الكهرباء التي تستخدم الوقود الثقيل حتى الآن.

وطرحت الدراسة عدة حلول منها توفير وقود بديل للمحطات أو معالجة الوقود الحالي لتقليل نسبة الكبريت فيه واستخدام التقنيات الحديثة للحد من التلوث بالإضافة إلى استحداث تشريعات خاصة لنظافة الهواء تمرر في مجلس الأمة.

هذه الدراسة إضافة إلى التقارير المتكررة والظواهر المشاهدة لتلوث هواء الكويت وبحرها وبرها بنسب كبيرة، جاءت بسبب عدم وجود سياسات حكومية صارمة تجاه المصانع والمؤسسات الكبيرة التي تلوث البلاد، فمن يشاهد جون الكويت يعرف جيداً مقدار العبث البيئي الكبير فيه والذي أدى إلى حالات نفوق متكررة للأسماك، كما أن شواطئ البلاد الجنوبية تعاني أيضاً من المصانع المنتشرة فيها والتي تطلق أبخرتها وسمومها كل يوم معرضة حياة المواطنين الساكنين هناك للخطر.

وليس هناك أكثر من اعتراف الهيئة العامة للبيئة في تقاريرها بأن هناك تلوثاً واضحاً من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تعدت الحدود المسموح بها في المعايير الدولية وأدى إلى كوارث بيئية ضخمة جداً في بحر الكويت.

وإذا كان لا بد لهذه الكوارث البيئية من حلول فإن أول حل لها هو الاعتراف بالمشكلة ودراسة الحكومة للتقارير الصادرة من الجهات التابعة لها ومن ثم محاسبة جميع الشركات والمصانع المتورطة في هذه المهازل البيئية وفرض غرامات قاسية عليها لضمان عدم عودتها، وفي حال عودتها فإنها تقوم بإغلاق هذه المصانع، لكن ومع الأسف فإن التجاوزات المتكررة من بعض المصانع لا تقابل إلا بالبرود التام والتجاهل الكبير.

ولا يمكن لنا إغفال دور المواطنين، ومحاولة تقويم تصرفاتهم البيئية، فالمواطن الذي يخرج إلى البر أو البحر ويقوم بتلويثه وإلقاء نفاياته فيه، يتحمل جزءً لا يستهان من المسؤولية، والحل هو حملة توعوية توضح له خطر التلوث البيئي عليه وعلى أبنائه وما يجلبه هذا التلوث من أمراض وخسائر مالية وجسدية كبيرة له بالإضافة إلى تشجيعه على نشر الثقافة الخضراء والتشجير في الأماكن الخاصة والبيوت وغيرها.

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