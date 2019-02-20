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الوفيات


حسنية حاجية حسين حسن، زوجة عادل عباس الخضاري، (53 عاماً)، شيعت، الجابرية، حسينية البلوش، ت: 55122223 - 98020003
عبدالهادي ناصر حجي باش، (69 عاماً)، شيع، الرجال: المنصورية، حسينية الأوحد، ق1، ت: 55553263، النساء: الدعية، ق4، ش44، م12
فالح وبران مبارك العازمي، (66 عاماً)، شيع، العدان، ق3، ش29، م22، ت: 66406650 - 66596118
مبارك رمضان محمد العنزي، (23 عاماً)، شيع، الرجال: الدائري الخامس، مقابل القيروان، ت: 99881198، النساء: القيروان، ق3، ش328، م65
محمد مكمي منوخ الظفيري، (77 عاماً)، شيع، الجهراء، الواحة، ق4، ش7، م10، ت: 55889932
لطيفه عبدالوهاب هلال السويدان، (85 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: كيفان، ق5، شارع الشيباني، م15، ت: 99906117، النساء: كيفان، ق5، شارع العدساني، م13أ، ت: 24844282
إنا لله وإنا إليه راجعون


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