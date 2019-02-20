إضاءات

مجدداً يذهب المخرج عبدالله العابر الى التراث والموروث ولكن بصيغ ومضامين تختلف شكلا ومضمونا عن جملة تجاربه السابقة بالذات «غفار الزلة»، وهو هنا يذهب الى التراث والموروث ولكن مع حلول تمنح العرض بعداً إنسانياً شمولياً يتجاوز المنطقة. مستدعيا حكاية لتكون ذريعة لتمرير الشكل والحلول الإخراجية التي ذهب اليها لتعميق تلك المضامين والأبعاد حيث المتن الروائي يظل مبهما يحتاج الى فك شفراته طيلة العرض حول حكاية حب جمعت بين ابنة اسرة فقيرة وابن أحد الأثرياء حيث يرفض الأب الثري تلك العلاقة التي يمضى بها الشاب ولكن بعد أن تنجب زوجته لتوأم ولد وبنت تبدأ مواقف الزوج في التغير بحيث نبدأ في الاكتشافات التي راحت تغيره وتجعلة يغالي في رفضه وقسوته على ابنته حتى لا يتكرر معها علاقة الحب التي مرت بها أمه تلك العلاقة التي جمعته بها وكان نتيجها ابنة بين جدران مغلقة وشاب يسقى القسوة والتعنيف ليظل على نهج أبيه وحينما يحدث الخلل تتفجر الذكريات التي عصفت بذلك الاب حيث كان قد اغتال شقيقته من ذي قبل.

حكاية تستدعي المحظور والمسكوت عنه إلا أن عقدة الذنب تظل حاضرة ونابضة متفجرة في ذلك الاب الرافض الذي عاش الحب ولكنه الى مستنقع القسوة والتسلط حيث ذنب شقيقته المغدور بها يظل يلاحقه وكأنها تأخذ بثأرها منه عبر اعتداء الابن على شقيقته .

منطقة يذهب إليها المسرح للمرة الاولى في قراءة مسرحية تعتمد الاحترافية العالية المستوى في جملة مفاصل العرض من سينوغرافيا وديكور وأزياء وإضاءة وتمثيل من كوكبة من النجوم الشباب مع الحضور البهي للفنانة سماح .

في العرض اشتغال على القصيدة في المسرح وأيضا على الإخراج ذي الايقاع المتسارع والمتماسك واستدعاء للتراث والموروث والتخيل والأبواب ودلالاتها حيث يفتتح العرض بالشاب وهو يجر مجموعة من الأبواب وكأنه يجر ماضية وذنبه وتاريخه .

في العرض كثير من الاشتغال على التحولات والأزمنة وأيضا ترسيخ دور الدراما من خلال الاستعانة بالناقد د. فيصل القحطاني الذي منح النص روحاً وزخما ونبضا إضافيا .

وفي العرض أداء خلاب ساحر لفريق العمل وفهم حقيقي للشخصيات ودلالاتها وتحولاتها ونبضها وإرهاصاتها وهو أمر لم يكن له أن يتحقق لولا العمل المشترك الطويل والحوار المستمر بين فريق العمل، وهذا لا يمنع من التوقف أمام الأداء العالي الكعب للفنانة سماح ويوسف البغلي وعلي الحسيني وعبدالعزيز بهبهاني وإن ظل البغلي فى منطقة إضافية .

مسرحية «الصبخة» ليست بالعرض التراثي التقليدي فهي حينما يتم استدعاء الاغنية التراثية يدخلها الى عوالم تلك الشخصيات السوداوية المأسورة المستلبة المقتولة ليحدث تغييرات في الجملة الموسيقية وايضا الاداء الحركي .

عمل يشجب السلطة الابوية الذكورية والعنف الاسري ولكنه وان انتهى الى اعتذار الزوج الا ان تلك الكوارث التي ارتكبها لا تنتهى عند الاعتذار بل الى مواجهة بعدم الغفران من قبل الزوجة التي ضحت بكل شيء ولا تريد ان تضحي بحياتها وابنتها مع زوج مشوه ممزق يطارده ذنب اغتيال شقيقته .

احترافية الفنان عبدالله العابر تأتي من خلال مجموعة من المعطيات أولها النص ولاحقا الاخراج المحكوم بالدقة في جميع التفاصيل وهكذا السينوغرافيا التي صاغها الفنان محمد الربيعان والأزياء التي حاكها باحترافية د. فهد المذن والموسيقى التي صاغها عبدالله البلوشي والإضاءة التي تمثل قصيدة وأحد ابطال العرض فقد صممها الفنان عبدالله النصار.

ويبقى ان نقول انها قراءة متعجلة لعرض «الصبخة» الذي يستحق منا وقفات أخرى متانية تليق ومقام التجربة التي قدمتها فرقة مسرح الخليج العربي ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي .

