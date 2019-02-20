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يمثل الحضور الفني الكويتي في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي حالة من الزحم وتجليات الحضور لأجيال الحرفة المسرحية والفنية ما منح المهرجان ألقا وحضورا وتميزا، فمن جيل الكبار كان هناك الفنانون سعد الفرج ومحمد المنصور ومحمد جابر وعبدالامام عبدالله واسمهان توفيق وحسين المنصور إضافة إلى كم آخر من الاسماء والوجوه، ومن جيل الشباب تواجد عدد اخر من الاسماء ومنهم خالد امين وخالد البريكي وعبدالله التركماني وسماح وأحمد إيراج وعبدالعزيز النصار وغيرهم.

عن هذا الحضور يقول النجم خالد أمين :

أشعر بسعادة غامرة خلال فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي حيث يؤمن هذا المهرجان للوقوف على جديد المسرح الخليجي أولا كما انها فرصة ثمينة للحوار . اما فيما يخص الحضور الكويت فهو الحضور الطاغي دائما ونسعد حينما يحضر الكبار حيث التف الجميع حول نجومنا وأساتذتنا الكبار وعلى رأسهم النجم القدير سعد الفرج الذي قطع عمله للتواجد في الشارقة وهو يصور حالياً مسلسل «إفراج مشروط» تأليف عبدالمحسن الروضان واخراج عيسى ذياب وإنتاج عبدالله بوشهري ومشاركة حشد بارز من النجوم.

من جانبه قال الفنان أحمد إيراج :

الشارقة عودتنا على الاحتفاء بنجوم العالم العربي وفي مقدمتهم نجوم الكويت الذين يمثلون عطر المهرجانات العربية والخليجية . عبر تلك الحفاوة ومن قبلها الحضور والمساهمات الفنية والابداعية للفنان الكويتي سواء عبر العروض المسرحية او من خلال المشاركة في الندوات الفكرية والتطبيقية وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تشهدها المهرجانات . وما يسعد ايضا ان مهرجان الشارقة امن لنا كجيل فرصة حقيقية مع جيل الرواد والكبار عبر حوارات يومية ولقاءات كانت تستمر لساعات طويلة كانت بالنسبة لى شخصيا دروس وعبر . كما اشيد باعرض الكويتي الذي قدمته فرقة مسرح الخليج العربي من خلال مسرحية «الصبخة» التي تمثل مرحلة ابداعية متجددة تستحق التقدير والاشادة .

بدوره قال الفنان عبدالله التركماني :

الحضور الكويتي في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي يمثل حالية من الحضور الرفيع المستوى وهو ما يمثل الثقة وعمق المسؤولية والمكانة التي يحتلها نجوم الكويت في قلوب الجماهير والمحبين في الخليج والعالم العربي .

لقد ازدحمت الشارقة بنجوم الكويت الذين تفرغوا من أعمالهم الفنية من أجل المشاركة في هذا العرس المسرحي المتميز . وأشير الى ان الكويت حاضرة ايضا من خلال مسرحية «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي والتى استقبلت بحفاوة واشادة عالية من قبل الجمهور قبل النقاد وصناع المسرح في العالم العربي .

