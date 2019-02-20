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أكد النجم السوري القدير أسعد فضة انه لا صحة للإشاعات التي انتشرت في الفترة القصيرة تارة حول مرضه وأخرى عن وفاته، وقال في تصريح خاص بـ «النهار» خلال وجوده هذه الايام في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي :

أولا تحياتي للكويت أميراً وولي العهد وحكومة وشعبا، بمناسبة اقتراب الاعياد الوطنية المجيدة لدولة الكويت الحبيبة، التي كانت دائما حاضنة للابداع الفني والثقافي وكانت ولاتزال احدى منارات الاشعاع والتوهج الفني .

وفيما يخص الإشاعات التي انتشرت في يناير الماضي وبالذات خلال الوجود في مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح واستضافته القاهرة، وأستطيع التأكيد بأنه لا صحة لتلك الإشاعات التي راحت تطارد جميع الفنانين في العالم العربي حيث نصحو في كل يوم على شائعة تميت هذا الفنان او تلك الفنانة، كما أن الأخبار حول صحتي عارية تماماً عن الصحة وأنا في كامل صحتي ولياقتي بحمد الله وشكره وأمارس حياتي وأيضا أعمالي الفنية على أكمل وجه حيث أمامي عدد من الارتباطات خلال الفترة الحالية والمقبلة وستصور في دمشق وأيضا عدد آخر من المدن العربية .

وقال النجم القدير أسعد فضة :

سعدت خلال أيام الشارقة للمسرح الخليجي بإبقاء تلك الصفوة المتميزة من أهم صناع واجيال الحركة المسرحية بالمنطقة كما سعدت بالمستويات الفنية العالية المستوى التي بلغتها تلك الأعمال التي باتت حاضرة اليوم في جميع المهرجانات المسرحية العربية. كما أنني وجدتها فرصة حقيقية للتحاور حول عدد من المشاريع الفنية على صعيد المسرح والتلفزيون.

واستطرد قائلا:

ولا يمكن وصف سعادتي الكبيرة بجيل من المسرحيين والفنانين الشباب من دول المنطقة وهم امتداد حقيقي لاجيال المبدعين المسرحيين سواء في الكويت أو بقية دول المنطقة. وهذا الجيل يمثل أحد الرهانات الحقيقية لمستقبل الحركة الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي .

وفي ختام تصريحة لـ «النهار» قال النجم القدير أسعد فضة :

أجدد التهنئة للكويت بأعيادها وبارك الله جهودكم واهتمامكم وتحياتي للجمهور الحبيب في كل مكان.

