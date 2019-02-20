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مواصلة لمسيرة الإبداع والتميز، قام فريقٌ من طلاب المدرسة البريطانية بالكويت بالسفر الى أبون القريبة من جنيف للمشاركة في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الذي تنظّمه مدرسة لاكوت الدولية التابعة لمنظومة نورد أنجليا على مدى يومين متواصلين، حيث استطاع طلاب المدرسة البريطانية ـ وبحق ـ أن يضعوا بصمة ناصعة، ويتركوا انطباعًا إيجابيًا يشهد على قوة مهاراتهم في المناظرات، وذلك بأدائهم الرائع في أول مشاركة خارجية لفئة صغار السن، حيث أدركوا أنهم قادرون على التنافس على مستوى مرتفع، وبشكل استثنائي في نقاشات مختلفة.

بدأت فعاليات المؤتمر بتعاقب الوفود المشاركة من كل من روسيا وإسبانيا وبولندا وسلوفاكيا وأوزبكستان وأبو ظبي والكويت، وذلك لغرس مفهوم الوحدة والترابط بين شعوب العالم، ولمحاكة نموذج الأمم المتحدة من خلال مناقشة عددٍ من قضايا الساعة التي تهمّ العالم! كما تناول حفل افتتاح المؤتمر أعضاء منظمة Medair التي تتخصص في توزيع المساعدات الطارئة والرعاية الطبية في حالات الأزمات العالمية. وجدير بالذكر أن طلاب المدرسة البريطانية من صفي 7 و9 قد مثّلوا مندوبي دولة بنما في المناقشات التي دارت داخل لجان مجلس الأمن المختلفة.

