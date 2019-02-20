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فى احتفالية رائعة تم إفتتاح «زوما كويت غاردن» ليكون بمثابة البادرة نحو كويت أكثر خضرة وذلك بحضور محسن بوشهري المدير العام لشركة أوساكا للمطاعم والتجهيزات الغذائية .

ووسط حضور كبير وتغطية من قبل الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة ولفيف من زبائن مطعم «زوما كويت» الكائن في مجمع أرابيلا والتابع لشركة أوساكا للمطاعم والتجهيزات الغذائية الرائدة في مجال المطاعم وخدمات الضيافة في الكويت.

ويعد «زوما كويت غاردن» طفرة جديدة في عالم الضيافة ليس في الكويت فحسب بل في منطقة الخليج العربي حيث أنه بمثابة بادرة نحو توفير بيئة صحية مفعمة باللون الأخضر ومتنفس طبيعي وحيوي لكل من يرغب في تجربة تناول طعام ضمن أجواء مريحة للنفس بمقاييس عالمية وجودة فاخرة، ويدعم ذلك أيضا قائمة الطعام الخاصة به والتي تحتوي على العديد من الأطباق المتنوعة والمعدة بعناية من أجواد المنتجات كأطباق السلطات والمقبلات والشوربات ناهيك عن الأطباق الرئيسة وسندويتشات البرغر والحلويات، كذلك يتميز المكان بالمشروبات خصوصاً العصائر الطازجة ومختلف أنواع القهوة.

هذا وقد صرح المدير التنفيذي لشركة أوساكا للتجهيزات الغذائية طوني لطيف:

أنه وفق رؤية عالمية واستراتيجية جديدة نحو كويت أكثر خضرة افتتح «زوما كويت غاردن» أبوابه للباحثين عن تجربة تناول طعام مختلفة في أجواء بيئية نظيفة وسط أكثر من 150 شجرة و 300 نبتة متنوعه من الأزهار القابلة للتحريك .

