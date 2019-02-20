عربيات ودوليات

استشهد ثلاثة من افراد الشرطة المصرية، بينهم ضابط، وجرح 6 آخرون لدى تعقب ارهابي في محيط الجامع الأزهر وسط القاهرة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فان قوات الأمن كانت تتعقب مساء الاثنين شخصا القى عبوة ناسفة بدائية الصنع امام مسجد الاستقامة بالجيزة الجمعة الماضية.

وأوضح البيان ان قوات الأمن حاصرت الارهابي، لكن عبوة ناسفة كانت بحوزته انفجرت.

وأشارت وزارة الداخلية الى ان القتلى والمصابين ينتمون لقطاع الأمن الوطني والبحث الجنائي. وتقول مصادر طبية ان سيدة وشخصين، بينهما اجنبي، اصيبوا في الانفجار.

وقالت مصادر امنية ان «الضابط رامي هلال من قوات الامن الوطني توفي متأثرا بجراحه».

وأكد مسؤولون امنيون ان قوات الشرطة حددت هوية الارهابي مؤكدة انه يدعى الحسن عبدالله وكان يبلغ من العمر 37 عاما. وأوضحوا انه تم العثور في مسكنه بمنطقة الدرب الأحمر على عبوة ناسفة اخرى موصولة بجهاز توقيت وقامت بتفكيكها.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين مقتل شرطيين واصابة ثلاثة ضباط شرطة.

وقالت الوزارة في بيان انّ الانفجار الذي وقع على مقربة من مسجد الأزهر اسفر «عن مصرع الارهابي واستشهاد امين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة واصابة ضابطين احدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام».

وأوضح البيان انّ قوات الأمن حدّدت مكان تواجد المطلوب في حارة الدرديري في حي الدرب الأحمر حيث يقع الأزهر «فقامت بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت احدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته».

وبحسب البيان فانّ الارهابي كان ملاحقاً بشبهة «ارتكابه واقعة القاء عبوة بدائية لاستهداف قول امني (وحدة امنية) امام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية»، في هجوم نجحت قوات الأمن يومها في احباطه من خلال تفكيك هذه العبوة.

وبحسب مقطع فيديو تبثه قنوات التلفزيون المحلية ومأخوذ من كاميرات المراقبة في المنطقة، فان شخصا يرتدي ما يشبه قناعا طبيا على وجهه ويستقل دراجة يقوم بشد شيء ما من السترة التي يرتديها عندما يقترب منه شرطيين ويحاولان القبض عليه فيقع انفجار على الفور. وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في الحادث.

أجهزة الأمن المصرية داهمت منزل الانتحاري عقب تنفيذ العملية الارهابية وعثرت بشقته على كميات كبيرة من مواد كيمائية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، وأسلاك، وهو ما يشير الى ان الانتحاري حوّل شقة اسرته في الدرب الأحمر لمعمل لتصنيع العبوات الناسفة التي كان يمكن استخدامها في عمليات ارهابية اخرى.

وأدان الأزهر التفجير الانتحاري. وأشاد بيان الأزهر بـيقظة رجال الأمن، والجهود المبذولة من اجل «اجتثاث فلول عصابات الارهاب من جذورها».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفّذتها حركات تكفيرية ارهابية واستهدفت بصورة اساسية قوات الجيش والشرطة اضافة الى الأقلية القبطية في البلاد، وأسفرت عن استشهاد المئات من عناصر الأمن.

ومع انّ هذه الهجمات استهدفت في قسمها الأكبر شبه جزيرة سيناء، الّا ان بعضها لم يوفّر العاصمة ومدناً اخرى.

