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«حاملة الأكياس» نجت بأعجوبة


القاهرة - الوكالات: تساؤلات عدة احاطت بمصير سيدة تصادف مرورها خلال واقعة تفجير ارهابي نفسه، لحظة القبض عليه بأحد شوارع منطقة الجمالية بوسط العاصمة المصرية في وقت متأخر الاثنين.
وأظهر فيديو، يرصد لحظة التفجير، امرأة تحمل اكياسا، كانت تسير امام الارهابي بفاصل امتار قليلة، حين اقدم على تفجير نفسه.
وأظهر التسجيل تحرك احد رجال الشرطة امام الارهابي عند توقيفه، وذلك قبل ثانية واحدة على تفجيره العبوة الناسفة التي كان يحملها على ظهره، ما شكل على الأرجح حاجزا بشريا بينه وبين المرأة التي كانت تعطي ظهرها للارهابي ومطارديه. ونقلت وسائل اعلام مصرية ان السيدة اصيبت بكسر في ساقها من جراء التفجير، فيما لم يتضمن تقرير وزارة الصحة اي نبأ عن مصرعها. وأفادت الوزارة ان جروح المصابين في الحادث تراوحت بين كسور وجروح سطحية وشظايا في اماكن متفرقة من الجسد، مشيرة الى ان حالة جميع المصابين مستقرة.


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