عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: فجر اهالي منطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة التي وقع فيها تفجير انتحاري مساء الاثنين، وأسفر عن مقتل 3 شرطيين واصابة 5 آخرين مفاجآت حول هوية الانتحاري وتفاصيل عن حياته.

وقال الأهالي ان الانتحاري الحسن عبدالله العراقي كان يقيم في اميركا مع والده الطبيب وأسرته، منذ فترة طويلة ولا يتردد على المنطقة كثيرا مضيفين ان المنزل الذي يقيم فيه من ممتلكات عائلته وكان يقيم فيه بمفرده على فترات.

وكشف الجيران لـموقع «العربية» معلومات عن اسرته حيث يعمل والد الانتحاري طبيبا في اميركا منذ ما يزيد عن 25 عاما، وله ابناء آخرون يقيمون في مناطق متفرقة بالقاهرة، ولا يترددون على المنطقة، مشيرين الى ان الانتحاري الحسن كان انطوائيا ولا يعرف عنه احد شيئا، سوى انه نجل الدكتور عبدالله العراقي الذي زار مصر نحو 5 مرات فقط خلال العشرين عاما الأخيرة.

وقالوا ان الانتحاري ولد وتربى في المنطقة لكنه اختفى لفترة، وعلموا بعدها انه يقيم مع اسرته في اميركا، مؤكدين انه في المرات التي كان يزور فيها المنطقة ويقيم في الشقة لأيام كان منطويا ولا يخالط احدا ويتحرك على دراجة هوائية ويخفي وجهه بكمامة.

في غضون ذلك قال مصدر امني ان الانتحاري يبلغ من العمر 37 عاما وغير متزوج، وينتمي لجماعة الاخوان وسبق ضبطه واحتجازه على ذمة احدى القضايا الجنائية قبل عام.

