عربيات ودوليات

- الوكالات: دانت المملكة العربية السعودية بشدة امس الانفجار الذي وقع في منطقة «الدرب الأحمر» بالعاصمة المصرية القاهرة مخلفا عددا من القتلى والجرحى. وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال «الارهابية الآثمة». ودانت مملكة البحرين التفجير الارهابي. وأكدت وزارة خارجية البحرين، في بيان امس ، تضامنها مع مصر في حربها ضد الارهاب ورفضها التام لكل ما يمس امنها واستقرارها. وقالت الخارجية ان هذا العمل الارهابي الدنيء يتنافى مع كل المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والانسانية، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والارهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت مبرراته وأسبابه. كذلك دانت قطر، امس، الهجوم الانتحاري. وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، عن «ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم». وأكد بيان الخارجية «موقف قطر الثابت من رفض العنف والارهاب مهما كانت الدوافع والأسباب». من جهته، اكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن احمد العثيمين التضامن مع مصر في مواجهة الارهاب ، مستنكرا بشدة التفجير الارهابي. وقال العثيمين، في بيان ان «مثل هذه الأعمال الاجرامية الآثمة لن تزيد مصر والمصريين الا قوة واصراراً على القضاء على التنظيمات والجماعات الارهابية، التي تهدف الى زعزعة امن البلاد واستقرارها»

الى ذلك، دانت السفارة الأميركية في القاهرة امس الاعتداء، مؤكدة ان الولايات المتحدة تقف مع مصر ضد الارهاب والتطرف. وقالت السفارة في بيان، انها «تدين بشكل لا لبس فيه الحادث الارهابي الذي وقع بالأمس في القاهرة» ، مضيفا ان «السفارة تشجب جميع اشكال الارهاب وتكرم ضبّاط الشرطة الشجعان الذين ضحوا بحياتهم لحماية مواطنيهم».

