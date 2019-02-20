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القاهرة - الوكالات: ذكرت مصادر امنية مصرية، امس، ان 16 تكفيريا قتلوا في مواجهات مع الشرطة خلال مداهمة وكرين في العريش شمالي سيناء.

وأوضحت المصادر ان معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني عن البؤرتين، اللتين تختبئ فيهما مجموعة من الارهابيين خططوا لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش. وخلال مداهمة البؤرة الأولى في احد المنازل المهجورة في حي العبيدات، في دائرة قسم شرطة ثالث العريش، بادرت العناصر الارهابية باطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما اسفر عن مصرع 10 من المسلحين. وبمداهمة البؤرة الثانية في احد المنازل تحت الانشاء بمنطقة ابو عيطة، في دائرة قسم شرطة ثالث العريش، تم تبادل لاطلاق النيران بين العناصر الارهابية والقوات، مما اسفر عن مصرع 6 منهم، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة. ويأتي ذلك بعد اعلان الجيش المصري القضاء على 7 متشددين، السبت، بينما قتل 15 عسكريا، بينهم ضابط، في هجوم ارهابي استهدف نقطة تفتيش في شمال سيناء.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها حركات ارهابية تكفيرية استهدفت بصورة اساسية قوات الجيش والشرطة، وأسفرت عن مقتل المئات من عناصر الأمن. ومنذ فبراير 2018، اطلقت السلطات حملة واسعة اُطلق عليها «سيناء 2018» للقضاء على تنظيم «داعش» المتواجد في شمال سيناء. وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل اكثر من 550 من الارهابيين التكفيريين ونحو 40 عسكريا، بحسب الأرقام التي اعلنها الجيش المصري.

