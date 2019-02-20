عربيات ودوليات

القاهرة - أ. ش. أ: قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: إن المصريين في الخارج هم خط دفاع للأمن القومي المصري ؛ لذلك تعمل الوزارة على مد كل أدوات التواصل معهم لمعرفة حقيقة ما يحدث في الداخل المصري والرد على الإشاعات التي تطلقها عناصر «الإخوان» الإرهابية.

وأعربت وزيرة الهجرة -في تصريح لها أمس- عن سعادتها بالتعاون مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر لتنظيم النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات (مصر تستطيع) تحت عنوان «مصر تستطيع بالاستثمار».

وأوضحت مكرم أن المؤتمر يستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، لافتة إلى أهمية تعرف المصريين في الخارج بحجم الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، وهو ما سيسعى له المؤتمر المرتقب.

وأشارت إلى أن فريق عمل من الوزارتين، سيعقد لقاءات مستمرة للإعداد للمؤتمر والخروج بأفضل صورة له وإعطاء صورة إيجابية عن فرص الاستثمار في مصر، قائلة: «إنه من المرتقب الإعلان الأسبوع المقبل عن تصميم نموذج لتسجيل البيانات للمستثمرين من المصريين بالخارج للمشاركة في المؤتمر».

