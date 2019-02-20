عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: رفض قائد القيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل، طلب القائد العام لقوات سورية الديموقراطية «قسد» ذات الغالبية الكردية، بالابقاء على عدد من قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» ومن ضمنها قوات اميركية في سورية، وذلك خلال اجتماع جمع الطرفين في الشمال السوري ووسط اجراءات امنية مشددة.

وبعد ان طلب عبدي مظلوم بقاء 1500 عنصر من قوات التحالف بما فيهم قوات اميركية، في سورية، شدد فوتيل على ان واشنطن ستسحب قواتها من سورية، تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جانبه، قال القائد العام لقوات سورية الديموقراطية، ان فوتيل سيدرس اقتراحه لكن الأخير عاد وقال للصحافيين الذين جلبهم لتغطية اللقاء ان اميركا عازمة على سحب قواتها بالكامل من سورية وطلب مظلوم ايضا انشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تكون محاذية للحدود مع تركيا وبعمق 5 كيلومترات وتبقى تحت مراقبة القوات الدولية دون ان يكشف اي تفاصيل عن الآلية التي يقترح ان يتم العمل بها في هذا الصدد. وقال فوتيل ان اميركا تجري محادثات مع شركائها من اجل اجراء ترتيبات امنية مستقبلا، ولفت ايضا الى ان اميركا مستعدة لمواصلة تزويد قوات سورية الديموقراطية بالسلاح، طالما قررت محاربة تنظيم «داعش» بمفردها، وكان مسؤولون اميركيون قد اكدوا ان شراكة واشنطن مع القوات ذات الغالبية الكردية ستنتهي بحال انضواء «قسد» تحت قيادة النظام السوري.

الى ذلك صرحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن التكتل لا يمكنه اتخاذ رد فعل موحد حيال مطالب ترامب بشأن استعادة المقاتلين الأجانب من سورية. وصرحت فيدريكا موغيريني عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل بأنه «لايمكن اتخاذ قرار بهذا الشأن على المستوى الأوروبي». وأوضحت ان هذه المسألة «تتوقف على السلطة القانونية الوطنية» في كل دولة مشيرة الى ان الاطار القانوني يختلف من دولة الى اخرى. وأضافت ان القضية، التي تتضمن مسائل شائكة مثل كيفية التعامل مع الأطفال المولودين في سورية لمقاتلين اجانب، يجري مناقشتها في اوروبا «بصرف النظر عن مطالب الرئيس الأميركي».

