عربيات ودوليات

واشنطن- كراكاس- الوكالات: حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جنود جيش فنزويلا الذين يقدمون الدعم الى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من انهم «يخاطرون بحياتهم وبمستقبل فنزويلا من اجل رجل يتحكم به جيش كوبا ويقوم بحمايته عناصر القوات الخاصة الكوبية».

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس ترامب في ولاية فلوريدا امام جمع من الفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة. ووجه خطابه الى جيش فنزويلا قائلا «يمكنكم القبول بالعفو الذي قدمه الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان غوايدو والعيش بسلام مع اسركم وبقية المواطنين او اختيار الطريق الثاني وهو الاستمرار في دعم مادورو الا انكم لن تجدوا مأوى آمنا او مخرجا سهلا سوف تخسرون كل شيء». واكد ان الادارة الاميركية تتطلع الى انتقال سلمي للسلطة في فنزويلا لكنه حذر في الوقت نفسه من ان «جميع الخيارات متاحة» في اشارة الى تصريحات ادلى بها في الاسبوع الماضي والتي حذر فيها من انه «لا يستبعد التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا». واستدرك بالقول «والى هؤلاء الذين يحاولون فرض الاشتراكية على الولايات المتحدة نوجه مرة اخرى رسالة بسيطة جدا وهي ان اميركا لن تصبح دولة اشتراكية».

في المقابل أعلن مادورو أن روسيا أرسلت إلى بلاده 300 طن من المساعدات الإنسانية ستصل اليوم مجددا رفضه السماح بدخول مساعدات وأدوية أرسلتها الولايات المتحدة، وتعتزم المعارضة إدخالها بالقوة.

وقال مادورو، في بيان بثه التلفزيون «الأربعاء ستصل 300 طن من المساعدات الإنسانية من روسيا» مشيرًا إلى أن هذه المساعدات هي «أدوية باهظة الثمن» وجدد الرئيس الاشتراكي وصفه المساعدات الأميركية المكدّسة في كولومبيا على الحدود مع فنزويلا بانتظار السماح لها بالدخول بأنها «استعراض سياسي» و»فخّ مخادع». وأكد مادورو أن البضائع التي تستوردها بلاده «دفعنا ثمنها بكرامة»، وهي تأتي من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى إضافة إلى مساعدات من الأمم المتحدة. وقال «لدينا مساعدة فنية من كل وكالات الأمم المتحدة».

وقال الرئيس الفنزويلي إنه سيتم الإعلان في غضون أيام عن وصول أدوية أو مواد أولية لإنتاج الأدوية مشيرا إلى أن هذه المساعدات مصدرها دول عدة، وستصل إلى بلاده «من خلال الأمم المتحدة». ودخلت فنزويلا أسبوعًا حاسمًا، بعدما أكد زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا انتقاليا واعترفت به حوالى 50 دولة، أن المساعدات الإنسانية الأميركية ستدخل البلاد السبت بأي ثمن، رغم رفض مادورو السماح بذلك.

وحدد غوايدو موعدًا لمناصريه لنقل المساعدات الإنسانية المكدّسة في دول الجوار. ووعد بأن المساعدات ستدخل البلاد في هذا التاريخ «مهما حصل»، حتى لو كلّف ذلك اختبار قوة مع الجيش الفنزويلي الموالي لمادورو.

