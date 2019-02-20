عربيات ودوليات

ضربت عاصفة ثلجية قوية عدة ولايات أميركية أمس، وقالت مصادر صحافية إن العاصفة ستصيب حوالي 200 مليون شخص في 39 ولاية أميركية، وهو ما نسبته حوالي 60 في المئة من إجمالي عدد سكان البلاد. وضربت العاصفة التي بدأت الأحد في كاليفورنيا كل الولايات الواقعة شرق نهر المسيسيبي، ومناطق الوسط الغربي ووسط وشمال شرق البلاد. وشهدت منطقة العاصمة واشنطن وبالتيمور وفيلادلفيا تراكم الثلوج وانتشار المطر الثلجي، ويواجه سكانها صعوبات في التنقل. وعطلت الثلوج والأمطار الكثيفة حركة الطيران في عديد من المناطق.

وتسببت العاصفة بتساقط الثلوج الاثنين في كولورادو وأريزونا ونيو ميكسيكو.

