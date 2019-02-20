عربيات ودوليات

عمان - القدس الوكالات: طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، على خلفية الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى وفلسطين بشكل عام. جاء ذلك بعد أن تبنى المجلس بيانا للجنة فلسطين هاجم فيه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الاقصى المبارك. وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود في البيان «نثمن الجهود الملكية المكثفة التي أفضت إلى إزالة الأقفال الحديدية التي فرضها الاحتلال الصهيوني على باب الرحمة الثلاثاء».وأضاف السعود أن «لجنة «فلسطين النيابية» تدعو الحكومة إلى القيام بسحب السفير الأردني من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي القابع في العاصمة عمان تأكيدا منها على الموقف الرافض لتلك الممارسات التي تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية». ودعا البيان جميع البرلمانات العربية والاسلامية والمحافل الاقليمية لاتخاذ الاجراءات التي تسعى لتقسيم الواقع الزماني والمكاني للمسجد الاقصى. يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الشرقية بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

الى ذلك حذرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق المصلين في الأقصى والإغلاق الدائم لأبوابه ينذر» بانفجار قريب في وجه المحتل».وقالت الحركة في بيان صحافي إن المسجد الأقصى «خط أحمر لن يسمح الشعب الفلسطيني لأي كان بالعبث بهويته الإسلامية».وأضافت الحركة أن إغلاق إسرائيل باب الرحمة وتصدي المرابطين والمصلين له «دليل على إصرار الشعب الفلسطيني على مواجهة كل محاولات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا». وكانت الرئاسة الفلسطينية قد نددت بإجراءات إسرائيل في المسجد الأقصى شرق القدس وعلى بواباته خاصة إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية.وحذرت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» من «المخططات الإسرائيلية الساعية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه».

من جهتها، قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن إسرائيل «تخرق كل القواعد والقوانين الدولية ضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية حول مدينة القدس المحتلة».واتهمت الهيئة إسرائيل بأنها تتبع «سياسة التهويد العمراني والاستيلاء على الأراضي التي شملت أراضي في القدس الشرقية، ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها إلى مناطق خضراء يحظر البناء فيها».وحذرت الهيئة من «مخططات هيكلية لإسرائيل تهدف الى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الاسكاني، فيما عملية شراء الأراضي تتم عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة (هيمنوتا) اليهودية المسؤولة عنها بشكل مباشر».

