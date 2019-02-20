عربيات ودوليات

بروكسل- كونا: عقد البرلمان الاوروبي امس منتدى لمناقشة العلاقات بين أوروبا والدول ذات الغالبية المسلمة حول العديد من القضايا مثل الديموقراطية والإصلاح وبناء المؤسسات. وقال النائب البريطاني سيد كمال في كلمته الافتتاحية بالمنتدى إن ملايين المسلمين من مجموع 1.4 مليار مسلم يعيشون في ديموقراطيات ما يعد دليلا دامغا على عدم وجد خلاف أصيل بين الإسلام والديمقراطية.

وأضاف كمال الذي ينتمي إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في البرلمان الأوروبي المنظمة للمنتدى أنه مع دخول العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة مرحلة التحول الديموقراطي فهناك حاجة إلى زيادة مشاركتها السياسية والاقتصادية والمدنية مع دول أخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أوروبا.

وأضاف انه في مواجهة العديد من الدول لكثير من التحديات الإقليمية والعالمية الكبيرة فمن الضروري أن تعمل تلك الدول معا مشددا على ضرورة التغلب على التوتر والاستقطاب بين العالم الإسلامي والدول الغربية.

ويناقش العلماء المسلمون والمثقفون الغربيون خلال المنتدى عددا من الموضوعات ومنها العلاقة المستقبلية بين أوروبا والديموقراطيات الإسلامية والأسواق الناشئة في العالم الإسلامي والبناء المؤسسي والإصلاح في العالم الإسلامي.

