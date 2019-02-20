عربيات ودوليات

إسلام آباد- د. ب. أ: طلبت باكستان من الأمم المتحدة التدخل، وذلك بعد تصاعد حدة التوترات مع الجارة الهند على خلفية تفجير دموي وقع في القسم الذي تديره الهند في كشمير. وبعث وزير الشؤون الخارجية الباكستاني شاه محمد قريشي رسالة إلى أمين عام المنظمة، طلب منه فيها التدخل لنزع فتيل التوتر بين الجارتين النوويتين. وكتب قريشي للأمين للأمين العام أنطونيو غوتيريس «يتعين اتخاذ خطوات لخفض التصعيد. يجب على الأمم المتحدة التدخل لنزع فتيل التوتر».وهددت الهند بعزل باكستان دبلوماسيا والرد على التفجير عسكريا. وكان انتحاري اقتحم بسيارة مفخخة قافلة للشرطة الهندية في كشمير الأسبوع الماضي، ما أسفر عن سقوط 44 قتيلا.وأعلنت جماعة جيش محمد الإسلامية التي يشتبه في أنها تعمل من باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم ما أدى إلى تصاعد التوترات.تجدر الإشارة إلى أن العلاقات متوترة بالفعل بين الدولتين الواقعتين في منطقة جنوب آسيا في ظل وقوع عمليات إطلاق نار متفرقة على الحدود بين الجانبين. وطالب قريشي أمين عام المنظمة الدولية بالتدخل السريع لحل الأزمة قبل أن تشهد المزيد من التصعيد.

