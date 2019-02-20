عربيات ودوليات

أعلن المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الأمن القومي، سيريل سارتر، عدم فرض أي حلول من الخارج على السودان.

وقال سارتر في تصريحات صحافية، عقب لقائه مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، إن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية لكنه شدَّد على ضرورة احترام الحكومة السودانية حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم، والطلب في ذات الوقت من الجانب الآخر الالتزام بالسلمية ذاتها.

وأضاف: «بمزيد من الصبر ستتمكن الحكومة من إيجاد حل سياسي، ولن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان».