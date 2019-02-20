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أحزاب الأردن تسعى للاستقلال عن الحكومة


اتفق 23 حزبا أردنيا على مشروع قانون لتشكيل هيئة مستقلة للأحزاب تنهي تبعيتها للحكومة، ويمكن حزب الأغلبية في البرلمان من تشكيل الحكومة.
وقالت الأحزاب في بيان الاثنين إنها توافقت على مسودة لتعديل قانون الأحزاب الساري، وأشارت إلى أن «منظومة التشريعات التي تتعلق بالأحزاب يجب أن تكون متجانسة وتعمل كوحدة تشريعية واحدة متصلة تمكن الحزب الحاصل على أعلى عدد من مقاعد مجلس النواب تشكيل الحكومة».
ووفقا للمقترح، ستحل الهيئة المستقلة محل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في إدارة شؤون الأحزاب.
وأضافت الأحزاب الـ 23 أن التعديلات المقترحة «اختبار حقيقي لإثبات جدية الحكومة في توفر الإرادة السياسية».
وشملت المسودة تعديلات على ثماني مواد من قانون الأحزاب.


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