دوليه

يحل يوفنتوس الايطالي ضيفاً ثقيلاً على التليكو مدريد الاسباني عندما يلتقيان اليوم في ملعب «واندا متروبليتانو» في مدريد ضمن الدور ثمن النهائي في دوري ابطال اوروبا، كما يلتقي اليوم ايضا مانشستر سيتي الانكليزي مع مضيفه شالكه الألماني في الدور ذاته.

وطالب ماسيميليانو أليغري من لاعبي يوفنتوس عدم الخوف من مضيفهم أتلتيكو مدريد، لكن الخروج من هذا الدور المبكر سيشكل صفعة لأي من الطرفين.

ويُعدّ يوفنتوس المدجج بالنجوم وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأتلتيكو المعتاد بلوغ الأدوار المتقدمة، من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بيد أن قرعة ديسمبر أوقعتهما في خانة واحدة في باكورة الأدوار الإقصائية.

وقال أليغري بعد الوقوع مع أتلتيكو «من يملك الطموح لا يخاف»، فيما أشار مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني «هي أشبه بمباراة نهائية، لا يمكننا أن ندعس أية دعسة ناقصة».

وبلغ الفريقان مجموع 12 مباراة نهائية في المسابقة القارية الأولى، وباستثناء الموسم الماضي الذي شهد تتويج ريال مدريد الإسباني على حساب ليفربول الإنكليزي، تواجد أحدهما في المباراة النهائية بين 2014 و2017، لكن أتلتيكو خسر الموقعتين أمام جاره اللدود ريال في 2014 و2016 ويوفنتوس أمام برشلونة وريال في 2015 و2017 تواليا.

وستكون الأنظار مركزة على رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة (121 هدفا في 158 مباراة)، وصاحب الخبرة الكبيرة ضد الأندية الإسبانية بعد عشر سنوات أمضاها في الفريق الملكي.

وتعد مسابقة دوري الأبطال المحببة لابن جزيرة ماديرا البالغ 34 عاما، فمنذ العام 2011 لم يسجل أقل من عشرة أهداف في موسم واحد، وفي 31 مباراة ضد أتلتيكو مدريد هز شباكه في 22 مناسبة. وكما قال نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن يوفنتوس «يملكون فريقا جيدا وبات لديهم الآن كريستيانو رونالدو».

ويسير يوفنتوس نحو انتزاع لقب ثامن تواليا في الدوري المحلي، بيد ان اشتياقه للمسابقة القارية بدأ يزيد. وحمل لاعبو مدينة تورينو الكأس للمرة الأخيرة في 1996 مع أمثال جانلوكا فيالي وأليساندرو دل بييرو والفرنسي ديدييه ديشان وأنتونيو كونتي، لكن مع رونالدو تحلم «السيدة العجوز» بنقل النجاحات العظيمة لريال في السنوات الأخيرة والتي توج فيها مع الـ»دون» أربع مرات في آخر خمس سنوات.

ويرى مدربه أليغري «يجب أن نكون حذرين من أتلتيكو. ويجب أن نجد اللحظة المناسبة للتسجيل. من المهم أن نسجل هناك وإلا سيكون التأهل صعبا». على الطرف المقابل، يملك أتلتيكو فرصة نادرة في بلوغ النهائي الذي سيقام على ملعبه الجديد. يرى سيميوني «بالطبع نحن ملهمون لخوض النهائي على ملعبنا الخاص، في مدينتنا وأمام جماهيرنا».

وتابع «لكن من غير المجدي تخيل ذلك. سيظهر الواقع ما نستحقه». ومدد سيميوني عقده مع «لوس كولتشونيروس» الأسبوع الماضي حتى عام 2022، وفي وقت ساهم عمله برفع الفريق إلى مصاف الكبار في أوروبا، يشكك البعض بتحقيقه المزيد من التقدم. ودع فريق العاصمة كأس الملك ويبتعد بفارق سبع نقاط عن برشلونة متصدر الدوري بعد خسارتين تعرض لهما الشهر الماضي في الليغا.

لم يستفد الفريق كثيرا من انتقالاته الصيفية، وهناك شكوك حول الفائدة من استقدام المهاجم ألفارو موراتا في فترة الانتقالات الشتوية، ليس فقط لارتباطاته السابقة بالغريم ريال، بل لابتعاده عن مستوياته التهديفية.وفي ظل التساؤلات حول طريقة لعب سيميوني مع اقتراب المباريات الكبرى، يقول نجم الفريق وهدافه أنطوان غريزمان «يعجبني أسلوبه، ويجعلنا نفوز».

يضيف بطل العالم في حديث لموقع الاتحاد الأوروبي عن إقامة المباراة في ملعب أتلتيكو «هذا حافز إضافي لنا وللجماهير. ستكون الطريق صعبة للوصول إلى هناك لكن سنقدم كل ما في وسعنا». والتقى الفريقان في دور المجموعات لنسخة 2015 ففاز أتلتيكو ذهابا على أرضه بهدف التركي أردا توران، قبل أن يتعادلا سلبا في تورينو.

وفي المباراة الثانية تبدو حظوظ مانشستر سيتي هل الارجح نظراً للمستويات المميزة التي يقدمها فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا والتي مكنته من استعادة صدارة الدوري من ليفربول، فيما يأمل شالكه بتقديم عرضاً قوياً يمكنه من الابقاء على حظوظه في لقاء الاياب في ملعب الاتحاد في انكلترا.

