دوليه

بلغ مان يونايتد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بعد فوزه على مضيفه تشلسي 2-0 أول من امس في الدور ثمن النهائي. وحسم مان يونايتد الفوز في الشوط الأول حيث تقدم الإسباني اندير هيريرا بهدف في الدقيقة 31 ثم أضاف الفرنسي بول بوغبا الهدف الثاني في الدقيقة 45. وتعرض تشلسي حامل اللقب لثاني هزيمة على التوالي بعد أن تجرع مرارة الهزيمة بستة أهداف دون مقابل على ملعب مانشستر سيتي الأحد قبل الماضي في الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الأخر استعاد مان يونايتد توازنه بالفوز على ملعب تشلسي بعد خسارته الثلاثاء الماضي على ملعبه أمام باريس سان جرمان الفرنسي بهدفين دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب مان يونايتد بحثا عن تسجيل هدف مبكر يقربه من الفوز لكن روميلو لوكاكاو وكريس سمولينغ لم ينجحا في الوصول لشباك تشلسي خلال الدقائق الأولى.

وكاد البرازيلي ديفيد لويز أن يتقدم بهدف لتشلسي في الدقيقة العاشرة من ضربة حرة لكن سيرخيو روميرو حارس يونايتد أبعد الكرة ببراعة لترتد إلى ادين هازارد إلى سدد كرة قوية من لمسة واحدة لكن روميرو تفوق على نفسه مجددا.

وضاعت فرصة أخرى محققة لتشلسي في الدقيقة 12 عبر تسديدة صاروخية من هازارد من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار الشباك.وكان الأرجنتيني غونزالو هيغواين قريبا جدا من تسجيل هدف السبق لتشلسي بعدما راوغ روميرو وسدد كرة عالية «لوب» لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.

واهدر هيغواين فرصة محققة لتشلسي بعدما تلقى تمريرة رائعة من ماركوس الونسو ليقابلها بضربة رأس قوية لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تماما.وسيطر تشلسي على مجريات اللعب بشكل كامل وشكل ضغطا مستمرا على مرمى الفريق الضيف لكن اللاعبين عجزوا عن ترجمة هذه السيطرة إلى لغة الأهداف، في الوقت الذي اعتمد فيه يونايتد على الهجمات المرتدة السريعة التي انهكت دفاعات تشلسي لكن دون تهديد صريح على الحارس كيبا.وعلى عكس سير اللعب تقدم مان يونايتد بهدف في الدقيقة 31 بواسطة اندير هيريرا من ضربة رأس من أمام المرمى مباشرة إثر عرضية متميزة تلقاها من بول بوغبا.

وكثف تشيلسي من محاولاته الهجومية بغية تسجيل هدف التعادل لكن صاحب الأرض فشل في اختراق التكتلات الدفاعية لخصمه.وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أضاف بوغبا الهدف الثاني بعدما قطع الكرة في منتصف الملعب ومرر إلى ماركوس راشفورد الذي ارسل له عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء قابلها بضربة رأس متقنة لمست يد كيبا وسكنت الشباك.

وبدأ الشوط الثاني بمزيد من المحاولات من جانب تشلسي لتقليص الفارق لكن الفريق لم ينجح في تهديد مرمى يونايتد بشكل صريح في أول عشر دقائق.وكاد هازارد أن يرد بهدف لتشلسي في الدقيقة 64 عبر تسديدة قوية من أمام المرمى مباشرة ولكن فيكتور ليندولف وضع قدمه في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة لضربة ركنية.وضاعت فرصة أخرى خطيرة لتشلسي في الدقيقة 67 عندما نفذ البرازيلي ويليان ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة بقليل.ومرت أخر ربع ساعة من المباراة وسط مزيد من المحاولات من جانب تشلسي لكنها لم تسفر عن أهداف ليخرج مان يونايتد فائزا بهدفين دون رد.

