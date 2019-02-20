دوليه

لا يستبعد النجم البرتغالي السابق لويس فيغو قدرة فريقه السابق ريال مدريد على المنافسة في جميع البطولات الثلاث التي يخوضها حاليا رغم الهزيمة المفاجئة على ملعبه أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف الأحد في الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر كما ينافس النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.وأكد فيغو قبل مشاركته في مراسم حفل لوريوس للجوائز في موناكو «هذا العام كان صعبا بعض الشيء خاصة وأن بطولة كأس العالم جرت منذ أشهر قليلة واللاعبون شعروا بالانهاك مع فترة الاعداد للموسم الجديد».

وأضاف «الفريق تحسن من الناحية البدنية وهذا يظهر جليا من خلال أداءه ونتائجه في جميع البطولات». وأشار «رغم الخسارة أمام جيرونا لايزال الفريق ينافس في ثلاث بطولات والأمل قائم في المنافسة على لقب الدوري الإسباني رغم الابتعاد بتسع نقاط عن الصدارة».ووصف فيغو اللاعب البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور بأنه «رجل شاب صاحب موهبة كبيرة ويؤدي بشكل استثنائي».

وشدد فيغو على أنه لم يتفاجأ من النتائج الجيدة التي يحققها المدرب الأرجنتيني للريال سانتياغو سولاري، مضيفا «كانت لحظة معقدة من الموسم وريال مدريد كان يفتقد العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، لقد أدى الفريق بشكل طيب وأظهر امتلاكه لكفاءات كثيرة». وانتقل فيغو للحديث عن برشلونة والانتقادات التي يتعرض لها بسبب تغير فلسفة الفريق في المباريات الأخيرة، وقال «لا يمكن أن تحلل أي فريق من مباراة أو مباراتين، في بعض الأحيان يؤدي الفريق بشكل متميز وأحيانا أخرى لا يفعل».

