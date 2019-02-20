دوليه

بدأ البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، أولى الخطوات التي قد تقوده للرحيل عن صفوف الميرنغي في نهاية الموسم الحالي.وذكر موقع إذاعة «كادينا كوبي»، إن مارسيلو اجتمع مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام لريال مدريد، لأول من أمس.

وأشار إلى مارسيلو يشعر بقلق بشأن مستقبله، خاصة أنه يعيش حاليًا أسوأ مواسمه في ريال مدريد، ولذلك قد يلجأ للرحيل في الصيف المقبل.وأوضح أن رغم امتداد عقد الظهير البرازيلي حتى عام 2022، إلا أنه قد يستجيب لطلب صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويقرر الانتقال إلى يوفنتوس في الموسم المقبل.

وكان مارسيلو تلقى العديد من الانتقادات عقب الخسارة الأخيرة للميرنغي أمام جيرونا بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليغا.ولعب مارسيلو 477 مباراة رسمية مع ريال مدريد، سجل خلالها 36 هدفا.

